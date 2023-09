U21 Sông Lam Nghệ An vào bảng đấu 'dễ thở' tại Vòng chung kết U21 Quốc gia 2023

(Baonghean.vn) - Tại Vòng chung kết U21 Quốc gia 2023, U21 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng C cùng với các đội U21 Long An, U21 Kon Tum và U21 Đắk Lắk. Đây được xem là bảng đấu khá "dễ thở" đối với chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

Phan Xuân Đại sẽ là điểm sáng trong đội hình của U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê.

Tại vòng chung kết U21 Quốc gia 2023, U21 Sông Lam Nghệ An cùng với U21 Thanh Hóa là 2 đội đồng chủ nhà. Trong đó, U21 xứ Nghệ sẽ đăng cai các trận đấu thuộc bảng C. Theo kết quả bốc thăm chia bảng, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với các đội U21 Long An, U21 Kon Tum và U21 Đắk Lắk. Đây được xem là bảng đấu khá "dễ thở" với đội chủ sân Vinh.

Tại vòng chung kết năm nay có 12 đội tham gia tranh tài gồm: U21 Viettel, U21 Hà Nội, U21 PVF-CAND, U21 Kon Tum, U21 Đà Nẵng, U21 Thành phố Hồ Chí Minh, U21 Long An, U21 Khánh Hòa, U21 Đắk Lắk, U21 Tây Ninh, cùng với 2 đội chủ nhà là U21 Thanh Hóa và U21 Sông Lam Nghệ An.

Trong đó, bảng A gồm các đội: U21 Thanh Hóa, U21 Viettel, U21 PVF-CAND, U21 Tây Ninh; bảng B gồm các đội: U21 Hà Nội, U21 Đà Nẵng, U21 Khánh Hòa, U21 Thành phố Hồ Chí Minh; bảng C gồm: U21 Sông Lam Nghệ An, U21 Long An, U21 Kon Tum và U21 Đắk Lắk.

Các đội tại các bảng sẽ đá theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm, xếp hạng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội đứng 3 có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở tứ kết.

Các trận đấu ở bảng C sẽ diễn ra trên sân Vinh bắt đầu từ ngày 19/9. Tại trận mở màn chủ nhà Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với U21 Kon Tum vào lúc 17h00 ngày 19/9.