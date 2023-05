U22 Việt Nam mất cơ hội cọ xát tại Panda Cup 2023; CĐV Indonesia vui mừng sau cam kết của Messi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn)-Tuyển U22 Việt Nam đã mất cơ hội cọ xát, khi Trung Quốc vừa thông báo Panda Cup 2023 sẽ không thể diễn ra vào tháng 6 tới; Messi đã thông báo, anh sẵn sàng góp mặt cùng đội tuyển trong chuyến du đấu châu Á tháng 6 tới...là những tin tức thể thao nổi bật.

U22 Việt Nam mất cơ hội cọ xát tại Panda Cup 2023

Giải Bóng đá quốc tế U22 - Panda Cup 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 18-6 tại Thành Đô. Theo lịch thi đấu dự kiến được CFA công bố, Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U22 Uzbekistan, U22 Bahrain và U22 Trung Quốc.

Tuy nhiên, CFA mới đây đã gởi thông báo đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về việc Panda Cup 2023 không thể diễn ra trong tháng 6. Lý do là thời điểm tổ chức giải trùng với thời điểm sân vận động đăng cai tiến hành công tác bảo trì, bảo dưỡng. CFA cho biết, giải đấu trẻ này sẽ được dời sang một thời điểm phù hợp khác căn cứ theo lịch FIFA Days còn lại của năm 2023.

Mặc dù Panda Cup 2023 bị hoãn tổ chức, nhưng HLV Philippe Troussier vẫn giữ nguyên lịch tập trung của Đội tuyển U22 cùng Đội tuyển Việt Nam trong thời gian FIFA Days vào tháng 6 tới. Nhà cầm quân người Pháp và các trợ lý sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá lực lượng của U22 Việt Nam sau SEA Games 32 nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 vào tháng 9 tới.

CĐV Indonesia mừng rơn sau sự cam kết của Messi

Theo tờ El Destape, Messi đã thông báo tới Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) và HLV Lionel Scaloni rằng, anh sẵn sàng góp mặt cùng đội tuyển trong chuyến du đấu châu Á tháng 6 tới.

Thông tin này khiến các CĐV ở Indonesia mừng rơn. Trong chuyến du đấu châu Á sắp tới của Đội tuyển Argentina, Messi chắc chắn có mặt. Anh sẽ cùng tuyển Argentina thi đấu 2 trận giao hữu gặp đội tuyển Úc tại Trung Quốc ngày 15/6, sau đó là trận gặp Đội tuyển Indonesia tại Jakarta ngày 19/6.

CĐV Indonesia trong những ngày gần đây rất hồi hộp trước khả năng Messi có đến Jakarta thi đấu hay không, bởi có nhiều thông tin tiết lộ siêu sao này có thể không tham Đội tuyển Argentina để giải quyết các vấn đề về chuyển nhượng của mình. Tuy nhiên, Messi đã cam kết góp mặt cùng Đội tuyển Argentina, bất cứ khi nào được HLV Lionel Scaloni triệu tập, anh sẵn sàng trở về khoác áo "La Albiceleste".

Sự có mặt của Messi trong chuyến du đấu châu Á cùng Đội tuyển Argentina, đặc biệt tại Indonesia sẽ tạo cơn sốt rất lớn bởi người dân đất nước xứ vạn đảo luôn hâm mộ cuồng nhiệt siêu sao này lâu nay.

Trọng tài ở V-League 2023 liên tục gây tranh cãi

Bàn ấn định 2-1 của Carlos Fernandez trên chấm 11m giúp Hải Phòng đánh bại Khánh Hoà nhưng để lại tranh cãi tại vòng 9 V-League 2023. Theo đó, phút 67, Joseph Mpande đi bóng bên cánh trái vào vòng cấm rồi ngã ra sau va chạm với Nguyễn Minh Huy. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m trước sự phản ứng của cầu thủ Khánh Hoà.

Xem lại video quay chậm, tình huống có thể không dẫn đến phạt đền khi Minh Huy đã phá bóng trước khi kẹp vào chân Joseph Mpande. Tuy nhiên, quyết định thổi phạt đền không đổi và Carlos Fernandez dứt điểm chính xác ghi bàn thứ 2 cho Hải Phòng.

Trận đấu trên sân Lạch Tray diễn ra tối 26/5 thuộc vòng 9 V-League 2023. Hải Phòng mở tỷ số ở phút 13 với cú đánh đầu của tiền vệ thủ quân Hải Huy từ đường tạt thuận lợi bên cánh phải của Joseph Mpande. Cho dù bị dẫn trước và đá sân khách, các cầu thủ của HLV Võ Đình Tân vẫn tuân thủ chiến thuật phòng ngự phản công và tạo ra thế trận giằng co với đội chủ nhà. Phút 56, từ quả đá phạt chếch bên trái, Jairo Filho đứng đợi ở cột xa và ập vào ghi bàn cận thành cho Khánh Hòa.

Kết quả lần này giúp Hải Phòng ngắt mạch 6 trận không thắng, đạt 11 điểm để vươn lên thứ 7. Khánh Hoà bị ngắt mạch 6 trận bất bại và tụt xuống thứ 10 với 10 điểm.

Trong trận đấu cùng giờ giữa Công an Hà Nội với Sông Lam Nghệ An cũng tương tự. Khi trọng tài đã không công nhận 1 bàn thắng hợp lệ của Sông Lam Nghệ An.