U22 Việt Nam và những phép thử của huấn luyện viên Troussier

(Baonghean.vn) - Hai trận liên tiếp giành phần thắng, tiền đạo chủ lực ghi liên tiếp 2 bàn mở tỷ số để tạm thời dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 của U22 Việt Nam là một kết quả tích cực, đáng mừng.

Nhưng như chính lời ông Troussier, 2 đội bóng U22 Lào và U22 Singapore là những đội “yếu nhất bảng đấu” thì xem ra mục tiêu lọt vào bán kết của U22 Việt Nam sẽ vấp phải rất nhiều lực cản trước các đối thủ mạnh như U22 Malaysia và nhất là U22 Thái Lan sắp tới.

Có vẻ như trước các đối thủ yếu, ông Troussier vẫn tiếp tục thử nghiệm đội hình khi sau 2 trận đã tung 18/20 cầu thủ đăng ký lần lượt vào sân. Sau trận đấu khó khăn trước U22 Lào, ông Troussier vẫn kiên định với việc sử dụng bộ đôi tiền vệ phòng ngự Thái Sơn-Đức Phú, dù đã đưa Công Đến vào sân ở hiệp 2 trận gặp Lào và thử nghiệm Nhật Nam thay cho Đức Phú ở hiệp 1 trận gặp Singapore. Việc chỉ dùng Văn Cường ở hiệp 1 trong trận gặp Lào rồi sau đó tung vào sân từ giữa hiệp 1 trận gặp Singapore cho vị trí hậu vệ biên phải và cho phép cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An dâng cao tạo nên một mũi tấn công bên cánh phải cũng là một hướng đi đáng chú ý trong các bài vở tấn công, kiểm soát thế trận của ông thầy người Pháp.

Ở cả 2 trận đấu gặp U22 Lào và U22 Singapore vừa qua, Văn Khang, Quốc Việt chỉ vào sân nửa sau hiệp 2, Xuân Tiến chỉ vào chơi khoảng 15 phút trận mở màn, Văn Trường chỉ vào sân nửa sau hiệp 2 trận gặp Singspore khi mọi việc gần như đã an bài. Điều này cho thấy ông Troussier vẫn “cất” những quân bài tốt nhất của mình để giành sức, để đánh lạc hướng các đối thủ mạnh. Thực tế cho thấy, ông thầy người Pháp có những toan tính đường dài, không ngại thử nghiệm khi mọi việc còn có thể.

Để rồi sau 2 trận đấu, U22 Việt Nam vẫn chưa cho thấy một bộ khung ổn định như thường thấy. Trái lại, đội bóng vẫn đang trong quá trình đi tìm những nhân tố tốt nhất để sẵn sàng đối phó với mọi đối thủ, không cho phép đối thủ tìm cách “bắt bài” như lâu nay. Quá trình này cũng cho thấy ông thầy đã tìm ra chính xác vị trí thủ môn số 1 Văn Chuẩn. Trong khi đó, 3 trung vệ của U22 Việt Nam sẽ là sự lựa chọn của 4 cái tên Tuấn Tài, Duy Cương, Quang Thịnh và Tiến Long.

Ông thầy tất nhiên chưa yên tâm với Tiến Long sau những gì cầu thủ này thể hiện ở hiệp 1 trận gặp Lào và nhất là tình huống lóng ngóng để phản lưới nhà ở cuối hiệp 2 trận gặp Singapore. Nên nhớ, sau 2 trận vẫn còn Ngọc Thắng là hậu vệ chưa được tung vào sân và chắc chắn, ban huấn luyện đang yêu cầu cầu thủ này nỗ lực tối đa trên sân tập để sẵn sàng được tung vào sân khi có yêu cầu. Duy Cương sau khi bị “vọp bẻ” ở trận ra quân đã được nghỉ hoàn toàn trận sau và sau quãng nghỉ 5 ngày hẳn sẽ rất sẵn sàng cho trận gặp đối thủ cứng cựa U22 Malaysia.

Trong khi hàng công với sự xuất hiện đồng bộ của bộ ba Văn Đô - Văn Tùng - Thanh Nhàn thì tuyến giữa, như đã nói ở trên vẫn là quá trình tuyển lựa của ông thầy để tìm ra bộ khung ưng ý nhất. Người ta hy vọng vào vai trò cầm trịch của Công Đến nhưng tiền vệ này sau chấn thương có vẻ như chưa có được trạng thái tinh thần và nỗ lực tốt nhất. Hoặc cũng có thể cầu thủ này được yêu cầu “giữ mình chờ thời”? Sau trận ra quân được đánh giá “chơi tròn vai”, tiền vệ Thái Sơn đang cho thấy vì sao anh được chọn, vì sự cơ động, vì tính chiến đấu không mệt mỏi, và nhất là vì bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận gặp Singapore.

Ông thầy không ngại mọi sự phê phán về việc hàng tiền vệ phải thay đổi sau trận ra quân, vẫn tin dùng cả Thái Sơn lẫn Đức Phú và thực tế chứng minh ông đã đúng? Cầu thủ được hy vọng ở tuyến giữa Xuân Tiến không vào sân trong trận gặp U22 Singapore, liệu đây có phải là “bài” của ông thầy để tạo ra một không khí canh tranh, không ai có thể chắc suất và ai cũng có thể được tin dùng trong một giải đấu liên tục, kéo dài, dưới thời tiết khắc nghiệt?

Hai trận đấu vừa qua, may mắn vừa song hành, vừa “ngoảnh mặt” với U22 Việt Nam. Các cú sút dội xà hoặc trúng người Văn Chuẩn hoặc ra ngoài của đối thủ từng khiến khung thành U22 “run bần bật” và người hâm mộ hú vía về sự may mắn kỳ lạ nhưng bàn thua do phản lưới của Tiến Long trận gặp Singapore lại nói rằng, may mắn nào cũng luôn… đỏng đảnh, thất thường. Tuấn Tài phạm lỗi nặng khi chuyền ngang tai hại ở Doha Cup, nay đến lượt Văn Đô lặp lại ở trận gặp đối thủ yếu, là cảnh báo nặng dành cho các cầu thủ được coi là trụ cột của U22 Việt Nam. Đến giờ, rất khó để khẳng định Tuấn Tài đang “giấu mình” hay đang trở về với sự lúng túng, chuyền sai khi áp dụng bài vở mới của ông thầy mới?

Loạt trận đấu thứ 2 ở bảng B với một loạt các tình huống đá phản của U22 Singapore, U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Lào (2 lần)…vẽ nên một bức tranh lo lắng về các cầu thủ trẻ và khả năng chống chịu áp lực. U22 Lào đủ sức tăng tốc ở hiệp 2 gặp U22 Việt Nam nhưng “vỡ trận” hoàn toàn ở hiệp 2 trận gặp U22 Malaysia. Ông thầy Trousier đã xem trọn vẹn đối thủ Malaysia, hẳn đang ghi nhớ cách đánh và các mũi nhọn của đối thủ và định ra một đội hình có thể đối đầu để giành một trận thắng như ông mong muốn.

Chắc chắn, đến lượt trận thứ 3 gặp U22 Malaysia, ông Troussier sẽ không có cơ hội để thử nghiệm đội hình mà phải tung ra đội hình tối ưu, yêu cầu các trụ cột từng được cất giấu bung sức đúng thời điểm để chiến đấu và chiến thắng. Sau đó, U22 Việt Nam mới tính chuyện giành ngôi nhất hay nhì bảng đấu trong trận đấu với U22 Thái Lan./.