U23 Indonesia thua dễ CLB Hàn Quốc; U23 Thái Lan triệu tập thủ môn hết thời dự SEA Games 31

U23 Indonesia thua dễ CLB Hàn Quốc trước thềm SEA Games 31

Kết quả Arsenal 3-1 Man United: Top 4 xa vời

Ronaldo ghi bàn nhưng không thể giúp MU tránh được thất bại.

Với kết quả này, Arsenal tạm thời chiếm được vị trí thứ 4 trên BXH từ tay Tottenham với 3 điểm nhiều hơn (60 so với 57). Về phần mình, cơ hội chen chân vào top 4 của MU ngày càng trở nên xa vời do họ vẫn có 54 điểm nhưng đã đá nhiều hơn Spurs đến 2 trận (34 so với 32).



Kết quả Man City 5-1 Watford: Màn trình diễn đỉnh cao của Jesus