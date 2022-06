'U23 Việt Nam chưa ăn mừng, vì vẫn còn những trận đấu trước mắt'; Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng đưa Hòa Bình lên hạng

(Baonghean.vn) - "Chúng tôi còn những trận đấu tiếp theo. Và U23 Việt Nam vì thế chưa có lý do gì để ăn mừng sau chiến thắng trước U23 Malaysia”; Đội bóng Hòa Bình do cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng dẫn dắt đã góp mặt ở hạng Nhất 2023.

HLV Gong Oh Kyun: "U23 Việt Nam chưa ăn mừng, vì vẫn còn những trận đấu trước mắt"

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia. Cùng giờ, U23 Hàn Quốc thắng 1-0 U23 Thái Lan. Như vậy, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc là 2 đội đại diện bảng C vào vòng tứ kết U23 châu Á 2022.

Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam thay một nửa lực lượng trong đội hình xuất phát. HLV Gong Oh Kyun lý giải: “Tôi đã nghĩ tới những trận tiếp theo. Trước trận đấu, tôi có kế hoạch sử dụng nhân sự sao cho phù hợp cho cuộc đấu với U23 Malaysia. Tôi không có lý do đặc biệt nào cả. Các cầu thủ đều có thể lực và chuyên môn tốt nên tôi thay đổi. Tôi xin nhấn mạnh lại. Chúng tôi còn những trận đấu tiếp theo. Và U23 Việt Nam vì thế chưa có lý do gì để ăn mừng sau chiến thắng trước U23 Malaysia”.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Nhật hay U23 Saudi Arabia ở tứ kết?

Kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì, U23 Việt Nam rất có thể sẽ gặp 1 trong 2 đội bóng là U23 Nhật Bản hoặc U23 Saudi Arabia ở tứ kết VCK U23 châu Á 2022.

Chiến thắng trước U23 Malaysia đã đưa U23 Việt Nam lần thứ 2 góp mặt ở tứ kết sau 4 lần giành quyền tham dự VCK U23 châu Á. Theo mã bốc thăm, đội nhì bảng C sẽ gặp đội nhất bảng D ở tứ kết tại giải lần này.

Đến thời điểm này, đối thủ của đoàn quân ông Gong Oh Kyun ở tứ kết vẫn chưa được xác định cụ thể danh tính. Tuy vậy, U23 Việt Nam rất có thể sẽ gặp 1 trong 2 đội là U23 Nhật Bản hoặc U23 Saudi Arabia dù trên lý thuyết U23 UAE vẫn có thể nhất bảng D.

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng đưa Hòa Bình lên hạng

Giành chiến thắng 3-0 trước Đồng Nai trong trận play-off còn lại của giải hạng nhì 2022, đội bóng Hòa Bình do cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng dẫn dắt đã góp mặt ở hạng Nhất 2023.

Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò ông Lê Quốc Vượng. Với cựu tuyển thủ QG này, vé lên chơi ở hạng nhất là chiến công lớn nhất đầu tiên của Lê Quốc Vượng trong nghiệp cầm quân.

Messi sắc bén hơn Ronaldo trong 10 năm qua

Tờ Mirror vừa công bố danh sách 10 chân sút sắc bén nhất ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu trong 1 thập kỷ trở lại đây. Đứng đầu danh sách này là Lionel Messi với 311 lần làm tung lưới đối phương, trong vị trí thứ 2 thuộc về Cristiano Ronaldo với thành tích ghi 298 bàn.

Kết quả xứ Wales 1-2 Hà Lan: Kịch tính phút bù giờ



Xứ Wales tưởng chừng đã cầm hòa Hà Lan tại Nations League nhờ bàn gỡ ở phút bù giờ thứ nhất, song sự nghiệt ngã ập đến họ với bàn thua vào phút 90+3.

Chung cuộc, Hà Lan hạ xứ Wales 2-1 ở lượt trận thứ 2 Nations League 2022/23. Vào ngày 12/6, Hà Lan sẽ chạm trán Ba Lan. 3 ngày sau đó, Oranje sẽ tái đấu xứ Wales trên sân nhà.

Kết quả Bỉ 6-1 Ba Lan: Ngược dòng điên rồ

Trận đấu giữa Bỉ vs Ba Lan trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Nations League đã chứng kiến nửa sau bùng nổ của đội chủ nhà để ngược dòng đánh bại đối thủ với tỷ số 6-1, qua đó có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2022/23.

Thời gian nửa sau trận đấu liên tục là thế công dồn dập của Bỉ khiến hàng thủ Ba Lan vỡ vụn, khi ngay cả một trung vệ như Leander Dendoncker cũng tạo ra siêu phẩm, khi cú nã đại bác của anh ở phút 83 đã mang về bàn thắng thứ 5 cho Quỷ đỏ. Đến phút 90+3, Bỉ khép lại chiến thắng như một "set tennis" với pha làm bàn của cầu thủ vào sân thay người, Lois Openda. Chân sút 22 tuổi thuộc biên chế Vitesse chỉ mất chưa đầy 10 phút để có bàn thắng đầu tiên trong trận ra mắt ĐTQG.

Với chiến thắng này, Bỉ đã có được 3 điểm sau 2 lượt trận, kém Hà Lan - đội đang duy trì mạch trận toàn thắng để độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm.