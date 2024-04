U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia lúc 20h tối nay: Cờ tới tay thì phất

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Có quá nhiều để nói sau chiến thắng 3-1 của U23 Việt Nam trước Kuwait ở trận ra quân bảng D U23 châu Á 2024 ít ngày trước. Ấy là năng lực hạn chế của hai đội, là những tấm thẻ đỏ không đáng có, là trường hợp của Nguyễn Ngọc Thắng, là pha bỏ lỡ khó tin của Nguyễn Minh Quang hay cú đúp từ Bùi Vĩ Hào. Quá nhiều điều để nói, quá nhiều thứ để phân tích.

Nhưng tất cả giờ này đều chẳng quan trọng bằng kết quả. Dù đó không thể là một thắng lợi khiến chúng ta thỏa mãn, điều cần nhất là 3 điểm đã có. Chiến thắng này là tiền đề cực lớn cho U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng.

Chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng bây giờ Vĩ Hào đã nằm trong danh sách những cây săn bàn hàng đầu ở Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ảnh: NĐ

Thế một chiều trong trận cầu giữa U23 Uzbekistan và Malaysia cho thấy khoảng cách lớn giữa hai đội tuyển này ở bảng D và càng khẳng định vị thế số một của đại diện Trung Á. Sau lưng họ, U23 Việt Nam đang có lợi thế lớn khi đã thắng đối thủ trực tiếp. Trong tình hình này, chỉ cần không thua Malaysia, U23 Việt Nam sẽ có 4 điểm và gần như chắc chắn đi tiếp.

3 điểm đầu tiên trước Kuwait cũng giúp U23 Việt Nam được vào trận với Malaysia trong thế cửa trên. Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có điều kiện đá chậm, chơi rình rập và đón lõng những sai lầm của đối thủ. Chiều ngược lại, người Malaysia hiểu rằng chiến thắng là lựa chọn duy nhất nếu họ còn nuôi hy vọng ở Vòng chung kết U23 châu Á.

Tuy nhiên, cơ sở để chiến thắng thì Malaysia không có nhiều.

90 phút trước Uzbekistan chỉ chứng kiến 2 lần dứt điểm trúng đích của U23 Malaysia so với 19 lần của đối thủ. Đội bóng Tây Á cầm bóng tới 59%, vượt trội về số cơ hội, số lần phạt góc, tranh chấp bóng cả trên không lẫn dưới đất. Chịu 19 cú sút trong đó có 12 lần dứt điểm trong vùng cấm, U23 Malaysia lẽ ra phải thua đậm hơn. Sự yếu kém của U23 Malaysia là cơ sở để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mơ về chiến thắng thứ hai, đồng nghĩa với tấm vé sớm vào tứ kết.

Đến thời điểm này của U23 châu Á, có thể tin rằng U23 Việt Nam đang gặp may. May thứ nhất là chỉ phải gặp đội mạnh nhất bảng Uzbekistan ở lượt cuối. May thứ hai là đều được gặp các đối thủ đang có vấn đề (Kuwait khủng hoảng từ trước giải còn Malaysia vừa thua trắng trận đầu). Đội bóng cũng lợi người vì đối phương nhận thẻ đỏ, được "biếu" một bàn nhờ thủ môn ở trận gặp Kuwait.

Tập thể trong tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn rõ ràng chưa hay nhưng đang may và có lẽ từng ấy là đủ để bước tiếp.

Đối thủ U23 Malaysia cũng chẳng có nhiều điều để ngăn cản giấc mơ Việt Nam. Năm ngoái, họ thua U23 Việt Nam do chính huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt với tỷ số 1-4 ở bán kết U23 Đông Nam Á. Phong độ của họ cũng là nỗi thất vọng khi toàn thua trong 3 trận gần nhất. Trước đó, họ cũng rất chật vật khi thắng một sát nút, hòa một trước Ấn Độ hồi tháng 3.

Đội hình U23 Malaysia cũng chẳng có nhân tố nào nổi bật. Cái tên đáng kể nhất là Luqman Hakim đang chơi ở Nhật Bản nhưng chỉ cho Yokohama tại J3 League. 22 cầu thủ còn lại của Malaysia đều chỉ chơi bóng trong nước. Họ có vài nhân tố nhập tịch nhưng chất lượng chưa quá cao, không thể so sánh với người hàng xóm cùng khu vực Indonesia hay Thái Lan.