U.23 Việt Nam gọi 26 cầu thủ, ưu tiên nhóm trụ hạng Đội quân của HLV Kim Sang-sik hội quân ngày 10.11, dự Cúp Panda 2025 tại Trung Quốc, tập huấn Bà Rịa 23-29.11 và bay Chiang Mai 2.12. Nhiều gương mặt đến từ PVF-CAND, Thanh Hóa, HAGL, Đà Nẵng, SLNA.

U.23 Việt Nam triệu tập 26 cầu thủ cho kế hoạch SEA Games 33 với điểm nhấn rõ ràng: nhiều gương mặt đến từ các CLB đang đua trụ hạng V-League, phản ánh triết lý của HLV Kim Sang-sik đề cao thực chiến và tinh thần thi đấu hơn danh tiếng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ trực tiếp nắm đội và chốt danh sách 23 người cho mục tiêu HCV khu vực.

U.23 Việt Nam sẽ tập huấn tại Bà Rịa để chuẩn bị cho SEA Games 33.

Lịch trình U.23 Việt Nam hướng tới SEA Games 33

Lộ trình được xây dựng theo nhịp thi đấu – hồi phục – cọ xát quốc tế trước khi chốt nhân sự cuối:

Thời điểm Nội dung 10.11 Tập trung 26 cầu thủ Giữa tháng 11 Sang Trung Quốc dự Cúp Panda 2025 23–29.11 Tập huấn tại Bà Rịa (TP.HCM) 2.12 Bay sang Chiang Mai (Thái Lan) chuẩn bị SEA Games 33

Trong giai đoạn này, HLV Kim Sang-sik trực tiếp điều hành công tác chuyên môn, đồng thời rút gọn danh sách còn 23 cầu thủ.

Nhân sự: trọng tâm từ nhóm đua trụ hạng V-League

Danh sách tập trung gây chú ý khi nhiều gương mặt đến từ các CLB thuộc nhóm cuối bảng, nhưng có thời lượng thi đấu lớn và phong độ ổn định.

PVF-CAND (5): Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Anh Quân, Bảo Long

Thanh Hóa (3): Văn Thuận, Thái Sơn, Ngọc Mỹ

HAGL (2): Trung Kiên, Quang Kiệt

Đà Nẵng (2): Phi Hoàng, Đức Anh

SLNA (2): Văn Bình, Nam Hải

Nhóm CLB mạnh – vốn là nguồn cung truyền thống – vẫn có đại diện, song không còn áp đảo.

Thể Công Viettel (5): Văn Khang, Công Phương, Xuân Tiến, Thành Đạt, Tuấn Phong

Ninh Bình FC (2): Quốc Việt, Thành Trung

Công an Hà Nội (3): Đình Bắc, Minh Phúc, Lý Đức

Công an TP.HCM (2): Nguyễn Tân, Quốc Cường

Thực chiến: ưu tiên cường độ và bản lĩnh

Cách chọn người cho thấy HLV Kim Sang-sik muốn xây dựng tập thể giàu khát khao, sẵn sàng va chạm và duy trì cường độ. Trải nghiệm đua trụ hạng giúp các cầu thủ rèn tâm lý thi đấu, tính kiên cường và khả năng chịu áp lực – những yếu tố thường quyết định trong các giải ngắn ngày như SEA Games.

Cân bằng giữa chuyên môn và thái độ thi đấu

HLV Kim Sang-sik hướng tới một đội hình cân bằng: kỹ thuật và chiến thuật gắn với thái độ thi đấu dám đương đầu thử thách. Sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ trẻ ở các CLB mạnh và những gương mặt thường xuyên “chiến đấu” ở nhóm cuối bảng hứa hẹn tạo ra một tập thể bền bỉ, linh hoạt về chiến lược sử dụng nhân sự.

Thanh Nhàn của PVF-CAND đang là trụ cột của U.23 Việt Nam.

Tín hiệu cho SEA Games 33

Danh sách triệu tập truyền đi thông điệp về tiêu chí tuyển chọn: cơ hội thuộc về những người nỗ lực không ngừng và sẵn sàng chịu trách nhiệm trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu triết lý thực chiến được vận hành trơn tru qua Cúp Panda 2025 và đợt tập huấn tại Bà Rịa (TP.HCM), U.23 Việt Nam có nền tảng để hướng tới mục tiêu HCV tại SEA Games 33.