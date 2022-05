U23 Việt Nam: Kịch hay còn chờ phía trước?

Trước hết, ở bảng A, sau 2 vòng đấu không ai ngờ U23 Myanmar lại chễm chệ ở ngôi đầu bảng, U23 Philippines tạm xếp thứ 2 và thậm chí U23 chủ nhà Việt Nam chỉ ở vị trí thứ 3. Bất ngờ là U23 Myanmar là đội duy nhất có 2 trận thắng sau 2 vòng đầu tiên, trong khi đó U23 Việt Nam chỉ có một trận thắng, 1 trận hòa, U23 Indonesia có 1 trận thua, 1 trận thắng.

Nhưng kể từ lượt đấu thứ 3 ngày 13/5, rất có thể thứ tự xếp hạng sẽ thay đổi khi U23 Việt Nam gặp đội đầu bảng U23 Myanmar và U23 Indonesia gặp U23 Philippines, Một trận thắng sẽ đưa U23 Việt Nam lên ngôi đầu, trong khi đó, nếu U23 Indonesia thể hiện được sức mạnh vốn có, họ sẽ leo lên xếp thứ 2 và trật tự trong bảng sẽ được thiết lập như những gì đã dự tính của các nhà chuyên môn và người hâm mộ.



Ở bảng B, hiện tại U23 Malaysia đang chứng minh sức mạnh với 2 trận thắng sau 2 lượt đấu, tạm xếp đầu và cơ hội giữ vững ngôi đầu bảng là rất có cư sở, đẩy U23 Thái Lan hùng mạnh về vị trí nhì bảng. U23 Campuchia và U23 Singapore đều đã có một trận thắng nhưng cũng đều thi đấu không ổn định trong các trận đã đấu. U23 Campuchia ra quân mạnh mẽ nhưng nhanh chóng bị bắt bài bởi đối thủ vốn chơi không tốt trước đó là U23 Singapore. Nhìn chung, trật tự ở bảng B cũng sớm được thiết lập dù có vài bất ngờ thú vị khi U23 Thái Lan ngã ngựa trận ra quân, dù họ nhanh chóng lấy lại vị thế vốn có như nhiều người từng biết.

Ở 2 bảng đấu, thi đấu tốt ở 2 trận đầu là U23 Myanmar và U23 Malaysia, nhưng có nguyên nhân là họ chưa phải đối đầu với các đội mạnh nhất. Mọi việc sẽ khó khăn hơn với 2 đội này ở phía trước, nếu thực sự thi đấu tốt thì việc chiếm ngôi đầu của U23 Malaysia là khả thi nhưng với U23 Myanmar thì chắc chắn khó hơn khi họ phải đối đầu với 2 ứng viên U23 Việt Nam và U23 Indonesia.



Riêng với U23 Việt Nam, 2 trận đấu đầu tiên chưa cho thấy sức mạnh thực sự và tính ổn định trong lối chơi, nhất là toan tính cho một cuộc đấu đường dài. Hình ảnh tiêu biểu về sự không ổn định của U23 Việt Nam là hậu vệ Văn Đô với 2 hình ảnh trái ngược nhau qua 2 trận đấu đầu tiên. Nếu trong trận ra quân gặp U23 Indonesia, Văn Đô chơi tốt, bùng nổ bao nhiêu (1 bàn thắng, một đường chuyền mang tính chìa khóa mở ra cơ hội…) thì trong trận thứ 2 gặp U23 Philippines, Văn Đô chơi bế tắc và lúng túng bấy nhiêu. Chưa kể hầu như tất cả các tuyển thủ đều bộc lộ rõ sự bất lực trước lối chơi tử thủ, phòng ngự kín kẽ của đối thủ, không thể tạo ra sự đột biến từ 2 cánh cũng như trung lộ, các tình huống phối hợp cũng như cố định…



Rất có thể vì lý do chất lượng chuyên môn, cộng với mật độ thi đấu dày đặc đã khiến các đội U23 thi đấu không đạt được yêu cầu đề ra. Trường hợp U23 Philippines thi đấu tốt trong trận gặp U23 Timor Leste và U23 Việt Nam nhưng đến trận gặp U23 Myanmar thì thất bại, có lý do của việc thi đấu 3 trận liên tiếp trong 6 ngày không đảm bảo thể lực và yêu cầu kỹ chiến thuật như mong muốn. Nhưng với U23 Việt Nam, rất có thể việc sớm tung hết bài trong trận đấu ra quân với U23 Indonesia dù giành được thắng lợi quan trọng, then chốt nhưng cũng để lại nhiều “lỗ hổng” để đối thủ sớm nhận ra để sẵn sàng chơi tử thủ, kìm chân.



Rất có thể không chỉ U23 Philippines mà cả U23 Myanmar đều sẽ dùng bài phòng ngự nhiều tầng để chặn đứng đà hưng phấn, sự vội vàng của U23 Việt Nam. Việc không đạt được kết quả tốt trước U23 Philippines sẽ buộc thầy trò ông Park Hang-seo phải chỉnh lại thước ngắm, tích lũy thể lực, rèn dũa thêm kỹ chiến thuật khi thực chiến với đối thủ không quá sức là U23 Myanmar. Đối thủ có thể chơi rắn, tìm mọi cách phá lối chơi của U23 Việt Nam nên yêu cầu về sự tỉnh táo, sự quyết đoán, tính đột biến được đặt ra cụ thể hơn bao giờ hết với Hùng Dũng và đồng đội.



Hy vọng mọi việc sẽ không đi quá xa so với mọi tính toán của ông Park Hang-seo. Khả năng gặp U23 Thái Lan ở bán kết vốn là điều không mong trước khi giải diễn ra nay rất có thể là một thực tế và ai cũng phải nghiến răng chấp nhận điều đó. Không ai dám nói U23 Thái Lan rất mạnh nhưng cũng không thể nói họ không đáng sợ như như đoán nhưng nếu coi thường, lơ là chỉ một thoáng là ai ai cũng phải trả giá đắt trước đối thủ này?



Kịch hay vì vậy vẫn đang ở phía trước, kể cả với U23 chủ nhà Việt Nam.,.