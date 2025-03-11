U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Trung Quốc trước SEA Games HLV Kim Sang-sik dự kiến “giải phóng” nhóm U23 khỏi đội tuyển quốc gia để dự giải giao hữu tháng 11 gặp U23 Trung Quốc, U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan, ưu tiên hoàn thiện pressing, chuyển đổi và dứt điểm trước thềm SEA Games.

Quyết định chiến lược của HLV Kim Sang-sik: ưu tiên tiến trình phát triển của lứa U23. Tháng 11, nhóm cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng sẽ trở lại U23 Việt Nam để sang Trung Quốc dự giải giao hữu quốc tế với U23 Trung Quốc, U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan, thay vì tiếp tục gắn bó với đội tuyển quốc gia ở trận gặp Lào sắp tới. Đây là bước đi nhằm hoàn thiện hệ thống chiến thuật trước SEA Games và Vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Lứa trẻ của bóng đá Việt Nam đầy tiềm năng.

Nhiệm vụ tại Trung Quốc: hoàn thiện mô hình thi đấu của U23 Việt Nam

Với U23 Việt Nam, chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Trung Quốc được xem là cơ hội "vàng" để hoàn thiện hệ thống chiến thuật. HLV Đinh Hồng Vinh (tạm quyền) sẽ tiếp tục thử nghiệm đội hình, chỉnh sửa các điểm yếu sau giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á. Ba đối thủ mạnh của châu Á – Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc – hứa hẹn tạo môi trường cọ xát ở đẳng cấp cao.

Chuyển giao thế hệ được kích hoạt từ đội tuyển quốc gia

Hai trận thắng trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 (3-1, 1-0) cho thấy tín hiệu chuyển giao khi 8 cầu thủ U23 được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Theo chia sẻ của HLV Kim Sang-sik, một số gương mặt đủ năng lực đá chính, “chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để bùng nổ”.

Những gương mặt trẻ đã góp mặt

Trung Kiên

Hiểu Minh

Phi Hoàng

Nhật Minh

Xuân Bắc

Văn Khang

Thanh Nhàn

Đình Bắc

Phân tích chiến thuật: pressing, kiểm soát bóng và các pha chuyển đổi

Ban huấn luyện xác định rõ các trục cần nâng cấp: khả năng kiểm soát bóng, sự gắn kết trong pressing và hiệu quả dứt điểm. Trên nền tảng đó, yêu cầu then chốt là cải thiện chất lượng chuyển đổi trạng thái – từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại – để tăng tính ổn định trước những đối thủ giàu thể lực và tốc độ.

Gặp U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc sẽ là các bài kiểm tra trực diện cho từng pha tổ chức: thoát pressing tuyến một, cách bố trí ở hành lang trong khi phòng ngự, cũng như khả năng dâng cấu trúc đội hình để gây áp lực liên tục. Việc thử nghiệm nhân sự và vai trò trong nhiều kịch bản thi đấu là mục tiêu được đặt lên hàng đầu.

Lợi ích ngắn hạn và dài hạn cho hệ sinh thái đội tuyển

So với việc có thể chỉ dự bị ở đội tuyển quốc gia trong trận gặp Lào, ba trận giao hữu chất lượng tại Trung Quốc giúp nhóm U23 tích lũy phút thi đấu thực tế. Sự vắng mặt tạm thời ở đội tuyển quốc gia vì thế không phải bước lùi, mà là chiến lược đầu tư nhằm rút ngắn khoảng cách trình độ khi trở lại.

Khi U23 Việt Nam hoàn tất nhiệm vụ ở SEA Games và U23 châu Á, lớp kế cận này sẽ trở lại đội tuyển quốc gia với vốn trận mạc được trau dồi – sẵn sàng cho hành trình hướng đến Asian Cup 2027.

Bức tranh tổng quan: tín hiệu từ vòng loại Asian Cup 2027

Trận Đối thủ Tỷ số 1 Nepal Việt Nam thắng 3-1 2 Nepal Việt Nam thắng 1-0

Hai kết quả tích cực đi kèm sự xuất hiện của nhóm U23 là nền tảng để BHL tiếp tục mạnh tay trao cơ hội, song song với việc tối ưu bối cảnh phát triển của từng cầu thủ.

Vai trò của HLV Đinh Hồng Vinh trong giai đoạn tạm quyền

Được HLV Kim Sang-sik giao nhiệm vụ, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tập trung khớp nhịp các nhóm cầu thủ, nâng cao tính kết nối trong pressing và tinh chỉnh khâu dứt điểm. Mục tiêu là tạo ra khung chơi ổn định đủ linh hoạt để ứng biến với đối thủ đa phong cách, đồng thời chuẩn bị cho các mục tiêu trước mắt tại SEA Games và U23 châu Á.

Kết luận

Bài toán nhân sự được giải bằng quyết định ưu tiên cọ xát chất lượng cho U23 Việt Nam trong tháng 11. Với nền tảng kinh nghiệm được tích lũy ở Trung Quốc và sự định hướng rõ ràng về chiến thuật, lứa trẻ của bóng đá Việt Nam có cơ sở tiến gần hơn tới chuẩn thi đấu châu lục – trước khi tái hội cùng đội tuyển quốc gia cho mục tiêu dài hạn tại Asian Cup 2027.