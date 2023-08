U23 Việt Nam sẽ tìm ra những ai cho công cuộc vươn tầm?

(Baonghean.vn) - Từng được kỳ vọng rất lớn ở V.League 2023, nhưng rút cuộc, Thanh Hóa, Bình Định và Viettel đều phải đầu hàng trước Công an Hà Nội; Cristiano Ronaldo không thể góp mặt ở trận Al-Ettifaq vs Al-Nassr do chấn thương. Đó là thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.