Thể thao U23 Việt Nam tranh tài ở giải châu Á: Khó cho ông Kim Sang-sik; Ban tổ chức báo tin vui trận bán kết Việt Nam – Australia U23 Việt Nam bước vào vòng loại giải U23 châu Á 2026 vào đầu tháng 9 tới với khá nhiều thách thức dành cho HLV Kim Sang-sik; Trận bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á giữa Việt Nam và Australia sẽ được áp dụng công nghệ VAR. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua...

U23 Việt Nam tranh tài ở giải châu Á: Khó cho ông Kim Sang-sik

Theo kế hoạch, cuối tháng 8 này U23 Việt Nam hội quân trở lại để chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng C vòng loại U23 châu Á cùng các đối thủ U23 Yemen, U23 Bangladesh và U23 Singapore. Về mặt lý thuyết, với những đối thủ kể trên, đồng thời được thi đấu trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ), thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể nghĩ đến việc giành vé tham dự VCK giải U23 châu Á lần thứ 6 liên tiếp, kể từ năm 2016 đến nay.

Sau giải đấu khu vực, dù giành chức vô địch nhưng có lẽ HLV Kim Sang-sik vẫn chưa thể hoàn toàn hài lòng về lực lượng mà ông đang sở hữu trong tay, nên hẳn sẵn sàng đón chào các nhân tố mới hòng giúp U23 Việt Nam hoàn hảo hơn.

Vào lúc này, với sự trở về của các cầu thủ Việt kiều như Chung Nguyen Do, Brandon Ly… khả năng ông Kim Sang-sik theo dõi sát và nếu tất cả đủ điều kiện rất dễ được trao cơ hội thử sức trong màu áo U23 Việt Nam trước khi tính tới cấp độ cao hơn.

Trường hợp Chung Nguyen Do, tân binh đang khoác áo Ninh Bình có thể được ra sân. Nhưng thời gian hoà nhập với thời tiết, văn hoá có thể sẽ khiến niềm hy vọng lớn này của bóng đá Việt Nam khó mà phát huy hết tố chất và thuyết phục được ông Kim Sang-sik.

Ban tổ chức báo tin vui trận bán kết Việt Nam – Australia

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á thông báo sẽ áp dụng công nghệ VAR tại các trận bán kết và chung kết của giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025.

ĐT nữ Việt Nam.

Theo AFF, việc triển khai VAR nhằm nâng cao tính công bằng, minh bạch và hỗ trợ trọng tài đưa ra các quyết định chính xác hơn trong những tình huống quan trọng.

Đây là lần đầu tiên VAR được sử dụng ở một giải đấu bóng đá nữ cấp khu vực Đông Nam Á. Việc có VAR giúp các trận đấu trở nên hấp dẫn và công bằng hơn tránh được những sai sót không đáng có. Ở vòng bán kết, tuyển nữ Việt Nam gặp Australia lúc 20h ngày 16/8, trong khi trận bán kết 1 giữa Myanmar và Thái Lan lăn bóng lúc 16h.

Truyền thông Thái Lan "dọa" Bích Tuyền

Sau khi giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan, Bích Tuyền cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông xứ chùa Vàng.

Bích Tuyền nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông xứ chùa Vàng.

Truyền thông Thái Lan đã liên tục đăng thông tin về Bích Tuyền trong bối cảnh U21 Việt Nam bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) hủy toàn bộ kết quả những trận có sự góp mặt của một VĐV bị loại. Báo Thái Lan “doạ” Bích Tuyền với bài viết liên quan đến chuyện có thể bị kiểm tra giới tính nếu dự SEA Games 2025. Thậm chí, Thairath Sport đã phỏng vấn ông Chaiyapak Siriwat – Chủ tịch Hội đồng SEA Games.

“Về nguyên tắc, việc kiểm tra nhiễm sắc thể là hoàn toàn có thể thực hiện. Tuy nhiên, cần có đơn khiếu nại từ một bên liên quan. Hội đồng SEA Games sẽ đóng vai trò trung gian, gửi yêu cầu này lên FIVB để tiến hành kiểm tra. Lưu ý, việc kiểm tra chỉ được thực hiện trước khi giải đấu diễn ra. Khi đã thi đấu, mọi thủ tục sẽ không thể tiến hành. Hạn chót nộp danh sách VĐV là ngày 1/9/2025”, Chaiyapak Siriwat nói trên Thairath Sport.

Chelsea dồn ép Man Utd vụ Garnacho

Ngôi sao người Argentina, sinh năm 2004, được đánh giá là một trong những cầu thủ triển vọng nhất tại Premier League. Dù vẫn là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim, Garnacho bày tỏ mong muốn tìm kiếm thử thách mới và Chelsea được cho là điểm đến ưu tiên hàng đầu.

Cái giá 40 triệu bảng của Garnacho được cho là hợp lý trong thời điểm này.

Theo TeamTalk, Chelsea không chỉ nhanh chóng tiếp cận mà còn chốt xong các điều khoản cá nhân với Garnacho, bao gồm mức lương và thời hạn hợp đồng. Việc còn lại là đạt được tiếng nói chung với Man Utd về phí chuyển nhượng.

Man Utd hiện vẫn giữ lập trường cứng rắn, đòi mức phí cao hơn đáng kể so với đề nghị ban đầu của Chelsea. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đang chịu áp lực từ yêu cầu cân bằng tài chính cũng như nhu cầu bổ sung ngân sách để chiêu mộ tân binh. Điều này khiến khả năng họ phải nhượng bộ trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng là hoàn toàn có thể xảy ra. Cái giá 40 triệu bảng của Garnacho được cho là hợp lý trong thời điểm này.