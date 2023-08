U23 Việt Nam và những thử nghiệm cần thiết

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Trận đấu thứ 2 tại bảng C, U23 Đông Nam Á -2023, khi đối thủ U23 Philippine sử dụng phần lớn lứa U19, ông Hoàng Anh Tuấn cũng có 8 thay đổi nhân sự xuất phát của U23 Việt Nam so với trận ra quân.

Trong đó có Long Vũ mới 17 tuổi, Hoàng Dương, Hữu Tuấn 18 tuổi, chỉ giữ lại 3 nhân tố cũ đá chính trước đó là Văn Chuẩn, Nguyên Hoàng và Minh Khoa.

Về cơ bản, trận đấu này vẫn là những bước thử nghiệm quan trọng cho các cầu thủ trẻ, làm đà cho bước đi khó khăn hơn ở các trận đấu có tính knock-out phía trước.

Nhiều cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho ra sân ngay từ đầu trận đấu. Ảnh Hải Hoàng

Trong khi vị trí thủ môn vẫn thuộc về Đội trưởng Văn Chuẩn thì bộ 3 trung vệ ngoài “người cũ” Nguyên Hoàng có thêm 2 đồng hương Nghệ - Tĩnh là Nam Hải và Ngọc Thắng. Cầu thủ thuộc biên chế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng thi đấu trung vệ lệch trái ở SEA Games 32 nên không mấy khó khăn để nhập cuộc, trong khi Nam Hải từng vào sân ở nửa cuối hiệp 2 trận đấu gặp U23 Lào ở vị trí tiền vệ, nay được bố trí chơi trung vệ lệch phải như cách anh từng chơi ở Sông Lam Nghệ An, rõ ràng là một thử nghiệm cần thiết cho U23 Việt Nam trong câu chuyện đường dài. Và khi Duy Cương vào sân thay cho Nam Hải, chắc chắn không phải do cầu thủ trẻ xứ Nghệ xuống sức hay chơi không tốt, mà cái chính là để trụ cột này làm nóng, tránh bị gián đoạn do quãng ra sân đứt đoạn, tạo sự hưng phấn liền mạch cho chặng sau.

Khán giả đến sân cổ vũ cho U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Ở hàng tiền vệ, sự có mặt từ đầu của Minh Khoa, Đức Việt rõ ràng đã “giải phóng” cho Xuân Tiến để tiền vệ này có cơ hội tham gia tấn công. Đường chuyền sáng sủa, mang tính đột biến ở đầu hiệp 1 thực sự mang tính “chìa khóa” mở ra cơ hội để cặp tiền đạo trẻ Hoàng Dương kiến tạo và Hữu Tuấn lập công. Người ta có thể tiếc cho Xuân Tiến khi anh sau đó liên tục bỏ lỡ các cơ hội mà đồng đội tạo ra, nhưng nên nhớ cầu thủ Sông Lam Nghệ An này đang trong quá trình được thử nghiệm, tìm ra vị trí tốt nhất để phát huy năng lực sẵn có. Cuối trận Xuân Tiến lùi sâu trong vai trò tiền vệ chia bài, điều tiết nhịp độ trận đấu mà không được yêu cầu chơi cao, xâm nhập vòng cấm như trước. Để thấy, do tính chất của trận đấu này (chỉ cần hòa trở lên là U23 Việt Nam đứng đầu bảng C), ông Hoàng Anh Tuấn đã thử nghiệm, tính toán rất kỹ liên quan đến nhiều vị trí, nhiều cầu thủ. Và rõ ràng, ông thầy đã thu được nhiều kết quả cần có, kể cả những vị trí thành công cũng như những vị trí khiến ông muốn… quên ngay sau trận đấu như cách ông phát biểu trong buổi họp báo.

Sau trận đấu, ông thầy người Khánh Hòa bộc lộ sự không hài lòng với Văn Trường, khi “con cưng” này nóng nảy, va chạm không cần thiết với đối thủ và bị phạt thẻ vàng, thậm chí thẻ đỏ nếu trọng tài nặng tay. Trận đấu trước gặp U23 Lào được đá chính nhưng Văn Trường chơi khá rối, không tạo được dấu ấn gì đáng kể nên bị thay ra sau hiệp 1. Đến trận này, rõ ràng thế trận khác hơn, thuận lợi hơn, nhưng tiền vệ của Hà Nội FC vẫn chơi thiếu mạch lạc, sai lệch thước ngắm khi có cơ hội thuận lợi. Vấn đề tư tưởng ở cầu thủ này rõ ràng chưa được giải quyết và rất cần một “bài thuốc” hiệu nghiệm từ ban huấn luyện và đồng đội.

Các cầu thủ U23 Việt Nam có nhiều pha tấn công sang sân đội bạn U23 Philippine. Ảnh Hải Hoàng

Ông thầy vẫn một mực đánh giá tốt về Văn Chuẩn và cầu thủ trẻ Long Vũ. Ai cũng thấy không chỉ một lần Văn Chuẩn không hay khi chống bóng bổng và những gì diễn ra trong trận gặp U23 Lào vẫn chưa được khắc phục. Nếu đối thủ sắc sảo hơn thì rất khó để khung thành U23 Việt Nam được vẹn nguyên, nếu người gác đền vẫn thiếu dứt khoát và thiếu uy lực như thế. Trong khi đó, rõ ràng cầu thủ 17 tuổi Long Vũ lần đầu đá chính ở U23 Việt Nam nhưng đầy tự tin, đầy khát khao là một điểm cộng trong mắt ban huấn luyện và người hâm mộ. Nhưng đã có không ít cơ hội bị bỏ qua vì Long Vũ chưa thể “qua mặt” được các đàn anh chơi phòng ngự bên phía đối thủ. Vì vậy, hãy xem đây là cơ hội tốt để trưởng thành, là hy vọng cho những bước đi tiếp theo của một nhân tố trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Việt.

Những nhân tố nổi bật trong trận gặp U23 Lào như Minh Quang, Văn Khang, Duy Cương…như đã nói ở trên, được ông Hoàng Anh Tuấn cho vào sân sau, chủ yếu để bảo vệ tỷ số 1-0 đã có hơn là căng sức ra để nâng tỷ số. Tuy vậy, nhóm cầu thủ này cũng đã để lại dấu ấn với những pha phối hợp, cầm giữ và triển khai bóng mạch lạc, đường nét. Bởi về cơ bản, mục tiêu ở vòng bảng của U23 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc với ngôi đầu bảng, có một số sai sót, thẻ phạt không đáng có, nhưng mọi việc vẫn trong vòng kiểm soát. Giờ là lúc tập trung sức cho trận bán kết một mất, một còn với U23 Malaysia, một trận đấu không dễ đoán trước bởi đối thủ đầy khát khao, đầy duyên nợ đang chờ sẵn…

Và chắc chắn qua 2 trận đấu bảng, ông Hoàng Anh Tuấn với những thử nghiệm thành công, chưa thành công vừa qua, sẽ tìm ra một đội hình ưng ý nhất, những con bài chiến thuật tin cậy và bất ngờ nhất để sẵn sàng nghênh chiến bất cứ đối thủ nào. Bởi với thể thức knock-out sắp tới, U23 Việt Nam cũng như các đối thủ sẽ không có cơ hội để tìm tòi, thử nghiệm, không có cơ hội để sửa sai, làm lại, không thể giấu bài vở trọn vẹn hay toan tính đường ngắn, đường dài nào khác./.