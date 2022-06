U23 Việt Nam: Vẹn nguyên sự tin tưởng dù thua trận

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã có hơn 40 phút của hiệp 1 không thể tốt hơn, dù bị ép sân, phải gồng mình chống đỡ nhưng luôn kiên trì lối chơi chủ động tiến công khi có cơ hội. Nếu may mắn và chính xác hơn Minh Bình đã có thể khiến cho trận đấu phải rẽ theo một hướng khác khi cú sút của tiền đạo này dội xà bật lên chứ không bật xuống rơi sau vạch vôi?

Vòng tứ kết U23 châu Á 2022 đã kết thúc với phần thắng thuộc về những đội bóng mạnh, được đánh giá cao hơn nhưng cũng có bất ngờ khi đội bóng tưởng như mạnh hơn đã thua cuộc, thậm chí thua thảm. Đó là cách những đội bóng như U23 Australia, chủ nhà U23 Uzbekistan, Arabia Saudi lọt vào bán kết cùng với bất ngờ nhưng thuyết phục của U23 Nhật Bản trước ĐKVĐ U23 Hàn Quốc.

Đó là bóng đá với sức mạnh thể hình, thể lực, kỹ chiến thuật, phong độ hiện tại cùng với truyền thống và đẳng cấp vốn có. Nhưng cũng có bóng đá với những bất ngờ, thú vị từ sự may mắn và thiếu may mắn, từ kinh nghiệm quốc tế và sự non nớt. Hãy nhìn cách U23 Hàn Quốc bế tắc trước các cầu thủ U23 Nhật Bản (thực chất là lứa U19, 20 và 21), cách họ dù thua vẫn chiến đấu cho đến phút cuối cùng và thái độ đón nhận thất bại (trở thành đội cựu vô địch) một cách bình thản, nhẹ nhõm… để tìm ra một cách học hỏi, chấp nhận mọi va đập để trưởng thành.

Cũng là một cách để nhìn nhận chặng đầu đầy tự tin, hy vọng và tiếc nuối dành cho U23 Việt Nam khi họ dừng bước ở tứ kết trước đội bóng mạnh hơn, đẳng cấp hơn, kinh nghiệm hơn là U23 Arabia Saudi. U23 Việt Nam đã có hơn 40 phút của hiệp 1 không thể tốt hơn, dù bị ép sân, phải gồng mình chống đỡ nhưng luôn kiên trì lối chơi chủ động tiến công khi có cơ hội. Nếu may mắn và chính xác hơn Minh Bình đã có thể khiến cho trận đấu phải rẽ theo một hướng khác khi cú sút của tiền đạo này dội xà bật lên chứ không bật xuống rơi sau vạch vôi?

Và kinh nghiệm chinh chiến chính là thứ mà Việt Anh và đồng đội phải trải qua mới thấm thía sau những gì đã phải đau đớn đón nhận. Đó là tình huống va chạm chính xác là một pha phạm lỗi nhưng trọng tài áp dụng lợi thế không cắt còi, trong khi các cầu thủ U23 Việt Nam lại lừng chừng, thiếu quyết liệt để rồi đối thủ băng lên rất nhanh, Tiến Long hiền lành một cách không hiểu nổi và bóng.. nằm gọn trong lưới nhà.

Mọi việc xoay chiều kể từ tình huống đó. Bị dẫn, U23 Việt Nam tất phải dâng lên tìm bàn gỡ và tất yếu phải đón nhận sự phản công của đối thủ. Rồi việc Văn Chuẩn phải nhận thẻ đỏ rời sân cũng là hệ quả dây chuyền mà không có cách gì tránh được. Hoặc là một bàn gỡ, hoặc là một bàn thua thêm và đáng tiếc là U23 Việt Nam phải chấp nhận kết cục thứ hai, không thể đảo ngược tình thế trước đối thủ đương kim Á quân và là ứng viên vô địch giải đấu này.

Không thể giành được kết quả xuất sắc như thế hệ Thường Châu 2018 nhưng thầy trò ông Gong Oh-kyun, dù mới 17 ngày dưới một chiến hào đã lập nên chiến tích vượt qua vòng bảng vào tứ kết giải đấu cấp châu lục. Nên nhớ dù số CĐV Thái Lan nào đó có hả hê hay… vui gượng khi U23 Việt Nam dừng bước thì nỗi buồn không qua nổi vòng loại khi gọi về cả tá Thái kiều, bài học thất bại về việc “ăn non, ăn xổi” của người Thái hẳn còn lâu mới có thể nguôi ngoai.

Khi U23 Việt Nam chuyển giao thế hệ, với thầy mới, trò mới và triết lý chơi bóng mới, nói cho cùng việc vấp váp hay thất bại tạm thời là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề là ngay từ lúc này, công tác đào tạo trẻ phải gắn liền với việc tạo điều kiện để họ được cọ xát, tích lũy, thực chiến nhiều nhất có thể.

Nếu V. League 1 và 2 không có chỗ cho các cầu thủ trẻ mà các ông bầu, các đội bóng chỉ nhăm nhăm thành tích với việc mua sắm cầu thủ ngoại, cầu thủ giỏi, múa may nhiều thứ ngoài bóng đá thì hậu quả nhãn tiền thua trận tức tưởi luôn song hành với bóng đá Việt, nhất là khi được “mang chuông đi đánh xứ người”. Các ông thầy ngoại phát hiện sớm những Tuấn Tài, Văn Đô, Tiến Long, Văn Trường, Văn Tùng, Mạnh Dũng, Văn Chuẩn… thì chúng ta cùng góp sức để tạo nên một thế hệ mới đủ sức gánh vác trách nhiệm cho bóng đá Việt trong tương lai không xa. Phải tạo “sân” cho họ rèn luyện, trưởng thành bằng luyện tập và thi đấu đỉnh cao tầm quốc gia và quốc tế.

Để ít nhất khi họ một lần nữa được giao trọng trách ở SEA Games 32 chẳng hạn hay một giải đấu châu lục nào đó, những non nớt, thiếu kinh nghiệm đáng tiếc như đã nói ở trên trong trận tứ kết gặp U23 Arabia Saudi không bao giờ lặp lại. Và lớp cầu thủ này thực tế đáng được tạo một bệ phóng tốt nhất có thể, đáng được hy vọng và chờ đợi...