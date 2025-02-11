U23 Việt Nam: Viktor Lê, Thành Trung cần tự khẳng định Chỉ còn một tháng đến SEA Games 2025, HLV Kim Sang-sik xoay tua mạnh ở U23 Việt Nam. Nhóm Việt kiều như Viktor Lê và Trần Thành Trung phải khẳng định bằng phong độ tại V-League để tranh suất đá chính.

Chỉ còn một tháng nữa SEA Games 2025 khởi tranh, U23 Việt Nam bước vào giai đoạn sàng lọc quyết liệt. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, khái niệm “đá chắc suất” gần như không tồn tại: xoay tua, cạnh tranh nội bộ và hiệu quả tức thì là tiêu chí. Trong bối cảnh đó, Viktor Lê và Trần Thành Trung – hai gương mặt Việt kiều được đánh giá là “ngọc thô” – đang đứng trước bài kiểm tra cuối cùng.

Sức cạnh tranh tăng cao nhờ xoay tua liên tục của HLV Kim Sang-sik

Trần Thành Trung gây dấu ấn với lần đầu đá chính trong trận thắng PVF-CAND 3-1

Viktor Lê được đánh giá cao ở khả năng chuyền dài và tư duy chiến thuật

Viktor Lê được kỳ vọng ở U23 Việt Nam

Cuộc đua suất đá chính trong đội hình xoay tua

U23 Việt Nam hiện có nhóm trụ cột quen thuộc: thủ môn Trung Kiên, trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh, hậu vệ Phi Hoàng, tiền vệ Xuân Bắc và hai tiền đạo Đình Bắc, Thanh Nhàn. Tuy vậy, HLV Kim Sang-sik không đóng khung đội hình. Ông liên tục thử nghiệm nhằm tạo động lực cạnh tranh cho tất cả, bao gồm nhóm cầu thủ Việt kiều.

Trần Thành Trung: năng lượng, pressing và sự thích nghi

Sinh năm 2005, Trần Thành Trung từng chơi 62 trận cho Slavia Sofia ở giải vô địch Bulgaria và khoác áo U17, U19, U21 Bulgaria trước khi trở về Việt Nam. Nền tảng đào tạo châu Âu giúp anh nổi bật ở khả năng cầm bóng, tổ chức và duy trì cường độ ở khu trung tuyến.

Sau bốn tháng thi đấu tại V-League, Thành Trung dần thích nghi. Trong trận thắng PVF-CAND 3-1 gần đây, anh có lần đầu đá chính, gây ấn tượng bằng lối chơi bền bỉ, liên tục di chuyển và pressing ở giữa sân. Màn trình diễn ấy giúp anh chiếm được niềm tin từ HLV Gerald Albadalejo, qua đó mở ra cơ hội được HLV Kim Sang-sik trao vai trò lớn hơn ở U23 Việt Nam.

Trần Thành Trung gây ấn tượng với HLV Kim Sang-sik

Viktor Lê: chuyền dài, tư duy chiến thuật và bài kiểm tra bản lĩnh

Trưởng thành từ lò CSKA Moscow, Viktor Lê là trường hợp đặc biệt. Anh được HLV Đinh Hồng Vinh phát hiện sớm trong chuyến tập huấn Trung Quốc và phải kiên nhẫn chờ tới vòng loại U23 châu Á mới được đá chính. Dù còn vướng trở ngại về thích nghi, Viktor cho thấy điểm mạnh ở khả năng chuyền dài và đọc trận đấu.

HLV Kim Sang-sik đánh giá: “Viktor có tiềm năng lớn, chỉ cần cải thiện sự bình tĩnh và khả năng dứt điểm, cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quan trọng.” Ở thời điểm cạnh tranh căng thẳng, những đường chuyền mở biên hoặc đổi cánh chính xác từ tuyến dưới có thể là chìa khóa giúp Viktor ghi điểm.

Cánh cửa mở nhưng không mặc định cho nhóm Việt kiều

Độ sâu đội hình đồng nghĩa cơ hội không chia đều. Bùi Alex vẫn chưa có phút thi đấu nào ở Việt Nam, trong khi Vadim Nguyễn cần thêm thời gian hòa nhập với cường độ bóng đá nội. Thông điệp từ ban huấn luyện rõ ràng: phong độ tại CLB và sự thích nghi quyết định tất cả.

HLV Kim Sang-sik khẳng định: “Tôi đã theo dõi Thành Trung và hiểu rõ tiềm năng của cậu ấy. Những cầu thủ trẻ cần thời gian để chứng minh mình, nhưng họ đều có cơ hội nếu duy trì phong độ ở CLB.”

Các trụ cột hiện tại

Thủ môn: Trung Kiên

Hậu vệ/Trung vệ: Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng

Tiền vệ: Xuân Bắc

Tiền đạo: Đình Bắc, Thanh Nhàn

Thống kê nhanh

Mục Giá trị Thời điểm SEA Games 2025 Còn 1 tháng nữa khởi tranh Trần Thành Trung Sinh năm 2005; 62 trận cho Slavia Sofia Điểm nhấn gần đây của Thành Trung Lần đầu đá chính trong trận thắng PVF-CAND 3-1 Thời gian thích nghi V-League của Thành Trung 4 tháng Viktor Lê Trưởng thành từ CSKA Moscow; đá chính tại vòng loại U23 châu Á

Tác động hướng tới SEA Games 2025

U23 Việt Nam đang có cấu trúc nhân sự cân bằng giữa trụ cột trong nước và “chất liệu mới” từ nhóm Việt kiều. Nếu Viktor Lê duy trì sự tỉnh táo ở các quyết định cuối, còn Thành Trung tiếp tục đem lại năng lượng và khả năng giữ nhịp ở trung tuyến, cả hai có thể gia tăng chiều sâu chiến thuật cho đội. Quan trọng hơn, họ cần chứng minh bằng sự ổn định hàng tuần – thước đo mà HLV Kim Sang-sik đặt lên hàng đầu.

Cuộc đua vào đội hình xuất phát vì thế không chỉ là câu chuyện tên tuổi hay lý lịch đào tạo. Đó là bài kiểm tra về tính thích nghi, sức bền chiến thuật và khả năng thực thi trong khuôn khổ mà ban huấn luyện đề ra. Ai đáp ứng được sẽ ở lại – và có thể trở thành mảnh ghép tạo khác biệt trong hành trình của U23 Việt Nam tại SEA Games sắp tới.