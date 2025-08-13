Thể thao U9 Sông Lam Nghệ An có khởi đầu thuận lợi tại Giải U9 toàn quốc 2025 Chiều 13/8, tại Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh, U9 Sông Lam Nghệ An đã có màn ra quân ấn tượng tại bảng E Giải U9 toàn quốc 2025 khi vượt qua đối thủ mạnh U9 HYS Hà Nội với tỷ số 1 - 0.

Nằm ở bảng E cùng HYS Hà Nội, Lâm Đồng và Bà Rịa Vũng Tàu, đương kim Á quân Sông Lam Nghệ An được đánh giá có nhiều cơ hội tiến sâu tại giải. Tuy nhiên, HYS Hà Nội được xem là thử thách lớn nhất, có khả năng cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng với đội bóng của HLV Hữu Lâm. Chính vì vậy, trận mở màn giữa hai đội được coi là bước ngoặt quan trọng cho tấm vé đi tiếp.

Đội hình U9 SLNA tham dự Giải U9 toàn quốc 2025. Ảnh: Nguyễn Văn Hải

Với quyết tâm giành điểm, U9 Sông Lam Nghệ An nhập cuộc đầy hứng khởi, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đại diện Thủ đô. Dù vậy, sự chắc chắn của hàng thủ đối phương cùng chút thiếu may mắn khiến các học trò HLV Hữu Lâm chưa thể sớm khai thông bế tắc.

Bước ngoặt đến ở phút 12, khi từ một pha đá phạt góc, bóng được chuyền chính xác cho Việt Thịnh đang di chuyển khéo léo thoát khỏi sự kèm cặp. Không cần khống chế, cầu thủ mang áo số 10 tung cú sút chìm đưa bóng vào góc xa, đánh bại hoàn toàn thủ môn HYS Hà Nội, mở tỷ số cho U9 Sông Lam Nghệ An.

U9 SLNA tổ chức được nhiều pha lên bóng chất lượng. Ảnh: Nguyễn Văn Hải

Sang hiệp 2, thế trận trở nên sôi động với những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp. Đội bóng nhí xứ Nghệ thi đấu bùng nổ, triển khai các đợt tấn công mạch lạc, song hàng thủ HYS Hà Nội đã chơi tập trung để không nhận thêm bàn thua.

Chung cuộc, chiến thắng tối thiểu 1-0 giúp U9 Sông Lam Nghệ An giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân, qua đó tạo lợi thế lớn trong hành trình chinh phục tấm vé vào vòng trong. Ở lượt trận tiếp theo, đoàn quân áo vàng sẽ chạm trán những đối thủ được đánh giá “mềm” hơn là Bà Rịa Vũng Tàu, hứa hẹn tiếp tục nối dài tin vui.