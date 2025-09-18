Công nghệ Ubisoft chuẩn bị ra mắt Assassin's Creed IV remake theo phong cách RPG Assassin's Creed IV remake được cho là sẽ tái xuất với phong cách RPG, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hải tặc hoàn toàn mới vào năm 2026.

Bản làm lại với phong cách RPG hiện đại

Assassin's Creed IV: Black Flag remake đang trở thành đề tài được cộng đồng game thủ quan tâm.

Dù Ubisoft chưa công bố chính thức, nhưng nhiều nguồn tin rò rỉ khẳng định dự án đã được triển khai. Theo Jeux Vidéo Magazine, phiên bản mới sẽ không chỉ là bản nâng cấp đồ họa mà còn được tái thiết kế theo hướng nhập vai hiện đại, tương tự như các phần gần đây của loạt game.

Trong Assassin's Creed IV remake, nhân vật Edward Kenway sẽ có hệ thống trang bị chi tiết cùng các chỉ số riêng biệt. Những đoạn cốt truyện hiện đại vốn xuất hiện trong bản gốc sẽ được loại bỏ, thay vào đó là các chuyến phiêu lưu thuần túy của thế giới hải tặc.

Sự thay đổi này nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch và tập trung hoàn toàn vào không khí đại dương.

Bản đồ quen thuộc nhưng nhiều hoạt động mới

Bản đồ trong Assassin's Creed IV: Black Flag remake vẫn giữ nguyên quy mô vốn có nhưng được bổ sung thêm nhiệm vụ và hoạt động phụ. Việc chuyển cảnh giữa đất liền và đại dương sẽ diễn ra mượt mà hơn khi Ubisoft loại bỏ các màn hình tải.

Ngoài ra, một số nội dung từng bị cắt bỏ ở bản gốc 2013 sẽ được đưa trở lại, làm phong phú thêm trải nghiệm của game thủ.

Theo Jeux Vidéo Magazine, Assassin's Creed IV: Black Flag remake nhiều khả năng sẽ phát hành vào tháng 3/2026. Nếu thông tin rò rỉ được xác thực, đây sẽ không chỉ là bản nâng cấp đồ họa đơn thuần mà là sự tái tưởng toàn diện, có thể đặt nền móng cho những dự án remake tiếp theo của Ubisoft.