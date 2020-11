UBMTTQ tỉnh tiếp nhận 3 tỷ đồng từ Agribank Nghệ An hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt

(Baonghean.vn) - Sáng 20/11, Lãnh đạo các chi nhánh Agribank Nghệ An đã trao ủng hộ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.