UBND thành phố Vinh tổng kết công tác quốc phòng - an ninh

Sáng ngày 12/1, UBND thành phố Vinh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cùng đại diện các phòng ban, các lực lượng quân sự, công an thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2020, là một năm gặp nhiều khó khăn. Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khí hậu biến đổi thất thường, nắng nóng kéo dài, lũ lụt gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, tình hình kinh tế, xã hội vẫn cơ bản ổn định, tốc độ tăng trưởng toàn tỉnh đạt 4.45%, riêng thành phố Vinh tăng trưởng ước đạt 4.55%. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của Thành ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND thành phố, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và công tác tham mưu có hiệu quả của các lực lượng nên ANTT trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững, TTATXH được bảo đảm, an sinh xã hội tiếp tục có sự quan tâm đúng mức.



Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về QP - AN, thành phố nâng cao chất lượng hiệu quả công tác sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận QPTD gắn thế trận ANND và tăng cường xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; song song với đó, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững ổn định xã hội và đảm bảo ANCT trên địa bàn...

Năm qua, cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, nhân dân và các lực lượng vũ trang đã bám sát các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và thành phố chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở trong sạch, vững mạnh, toàn diện, cụm ATLC, chính trị ổn định, kinh tế, xã hội phát triển khá, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, địa bàn cơ bản ổn định.



Các ban, ngành, đoàn thể tham gia ký kết văn bản phối hợp giữa Ban CHQS, Công an thành phố.

Trên cơ sở dự báo tình hình, Hội nghị đã đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm về QP -AN, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm như: Theo dõi nắm tình hình, dự báo, xử lý kịp thời các tình huống về ANCT - TTATXH; xây dựng nền QPTD ngày càng vững chắc, gắn thế trận QPTD với thế trận ANND; tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm...

Thượng tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh trao tặng Giấy khen cho các cán bộ lực lượng dân quân tự vệ đã có thành tích suất sắc trong công tác quốc phòng - an ninh. Ảnh: Thành Cường

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào tuần tra bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Thành Cường

Trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác QP - AN trên địa bàn TP Vinh năm 2020. Ảnh: Thành Cường

Tại Hội nghị, nhiều lượt tập thể, cá nhân thuộc các lực lượng Công an, Quân sự, cơ quan doanh nghiệp, dân quân tự vệ, Công an phường, xã... đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND TP Vinh trao tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong công tác QP - AN trên địa bàn TP Vinh năm 2020.