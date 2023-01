UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác JICA Việt Nam về các dự án mới

(Baonghean.vn) - Sáng 12/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tỉnh Nghệ An đã làm việc với đoàn công tác JICA tại Việt Nam.

Về phía JICA có các ông: Shishido Kenichi – Trợ lý cao cấp của Chủ tịch JICA trụ sở chính; ông Kubo Yoshitomo, Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam; ông Sugita Shohei, cố vấn cao cấp JICA.

Các dự án triển khai đúng tiến độ và hiệu quả

Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đệ thông tin: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An, riêng trong lĩnh vực Nông nghiệp đã và đang triển khai 03 dự án do JICA hỗ trợ, bao gồm: Dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp (đã kết thúc năm 2019), Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Nghệ An (Dự án JICA2 chuẩn bị kết thúc); dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc (dự án vốn vay đang triển khai). Đến nay, các dự án cơ bản đã và đang triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Trong đó, ngoài Dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp đã kết thúc năm 2019, các dự án còn lại như: Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thuỷ lợi Bắc Nghệ An dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2023; Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Nghệ An đến nay cơ bản đã hoàn thiện các nội dung, đạt mục tiêu của dự án và đang hoàn thiện các thủ tục để đóng dự án.

Tại buổi làm việc, phía Nghệ An cũng đề xuất một số vấn đề gồm: Chấp thuận nghiên cứu đầu tư Dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An, dự kiến tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, vào giai đoạn 2023-2027 (Theo nội dung Công hàm Ref: 20/ICD-MARD ngày 09/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất); hỗ trợ sớm hoàn thiện dự án Dự án khảo sát xác minh kinh doanh SDGs với khu vực tư nhân để phát triển chuỗi giá trị cho tỏi Sanuki tại tỉnh Nghệ An; Hỗ trợ các Doanh nghiệp Nhật Bản đến Nghệ An để tìm hiểu, hợp tác đầu tư, nhất là lĩnh vực nông nghiệp.

Tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh quan hệ hợp tác hai bên

Đối với các đề xuất của phía Nghệ An, ông Shishido Kenichi nêu rõ: Về Dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An, phía JICA sẽ xem xét một số điều kiện liên quan để lên kế hoạch đầu tư; với Dự án phát triển chuỗi giá trị cho tỏi Sanuki, phía JICA đánh giá rất cao hoạt động của dự án, đặc biệt trong vấn đề đem lại sinh kế, thu nhập cho người dân vùng dự án và cam kết sẽ hỗ trợ để dự án triển khai đúng kế hoạch, đồng thời sẽ tiếp tục lan toả thông tin để doanh nghiệp Nhật Bản biết đến Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng, từ đó hỗ trợ các công ty của Nhật Bản triển khai thêm các dự án khác tại Nghệ An.

Phía Nhật Bản cũng đề xuất tỉnh Nghệ An tiếp tục tạo điều kiện để đưa người lao động Nghệ An sang làm việc tại Nhật Bản...

“Hiện JICA Việt Nam đang có kế hoạch phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam để kết nối đưa lao động Việt Nam sang thực tập sinh tại các cơ sở chăn nuôi, trồng trọt của Nhật Bản có điểm tương đồng với các địa phương ở Việt Nam cũng như phù hợp mong muốn, nhu cầu của người lao động, để sau này khi về làm việc sẽ tận dụng được những kiến thức đó, với chi phí rất thấp”, ông Shishido Kenichi thông tin.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Thành Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ: Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đánh giá rất cao việc thời gian gần đây, bên cạnh hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, JICA đã dần chuyển sang cả các dự án hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân vùng dự án.

Tuy nhiên, Nghệ An cũng vẫn đang rất cần phía JICA tiếp tục hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Về phía ngành, sẽ hết sức quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các dự án được triển khai sớm nhất, đúng tiến độ nhất và đảm bảo chất lượng nhất. Lấy ví dụ như dự án Hệ thống Thuỷ lợi Bắc, trong bối cảnh dịch bệnh, giá cả vật tư biến động tăng, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng dự án vẫn được triển khai cơ bản đúng tiến độ và dự kiến tháng 8 năm nay sẽ hoàn thành theo đúng thời gian kế hoạch.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh: Thời gian qua, các dự án JICA tại Nghệ An đều đã phát huy rất tốt hiệu quả. Mong muốn thời gian tới, phía JICA sẽ lan toả các thông tin về Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng để hai bên tiếp tục có các quan hệ bền chặt, hiệu quả hơn nữa; đồng hành, ủng hộ tỉnh Nghệ An trong các chương trình, dự án tiếp theo. Những hợp tác này càng có ý nghĩa khi vào tháng 9/2023, Việt Nam và Nhật Bản sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ hai nước.