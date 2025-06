Pháp luật UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan vụ việc công nhân vệ sinh bị nợ lương Những ngày qua, thông tin về việc nhiều công nhân vệ sinh làm việc tại một khu công nghiệp ở Nghệ An bị nợ lương đã gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, trên một số trang thông tin điện tử, có phản ánh về vấn đề nhiều công nhân vệ sinh làm việc tại Nhà máy Luxshare-ICT thông qua đơn vị cung ứng là Công ty TNHH TMDV Minh Hiệp đã bị nợ lương suốt nhiều tháng.

Ngay sau khi có sự việc này, Ban Quản lý KKT Đông Nam đã kiểm tra, và có Báo cáo số 1101/KKT-DNLĐ gửi UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Công nhân làm việc tại Công ty LuxShare-ICT. Ảnh: Thành Duy

Theo Báo cáo của Ban Quản lý KKT Đông Nam thì: Giữa Công ty TNHH Luxshare – ICT (Nghệ An) và Công ty TNHH TMDV Minh Hiệp là quan hệ hợp tác kinh doanh nhằm thỏa thuận công việc hoặc dịch vụ cụ thể theo yêu cầu và sự thống nhất của hai bên. Và những công nhân vệ sinh này làm việc cho Công ty TNHH TMDV Minh Hiệp; chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của Công ty TNHH TMDV Minh Hiệp. Đây là quan hệ lao động phát sinh giữa công nhân và Công ty TNHH TMDV Minh Hiệp trong việc thuê mướn, sử dụng lao động và trả lương.

Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An đề nghị các cơ quan liên quan, xem xét sự việc đúng với bản chất và nội dung, tránh làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người lao động có liên quan, cũng như kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Nghệ An bảo đảm tuân thủ pháp luật, ngày càng an toàn, minh bạch, tạo sức hút để "tăng tốc" dòng vốn FDI vào tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Trong ngày 13/6/2025, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 5449/UBND-VX về việc kiểm tra, xử lý nội dung báo đưa tin, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. UBND tỉnh đề nghị kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của Công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An). Kết quả kiểm tra báo cáo UBND tỉnh trước 15h, ngày 16/6/2025.