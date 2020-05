UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo làm rõ vụ khai thác rừng trái phép trong vùng biên giới

Nghệ An: 25 cây săng vì vùng rừng biên giới bị khai thác trái phép (Baonghean.vn) - 25 cây săng vì bị cắt hạ đều thuộc khu vực rừng tự nhiên, phần lớn gỗ đã bị cưa xẻ, đưa đi khỏi hiện trường. Công văn 3255/UBND-NN ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh có nội dung: Báo điện tử Nghệ An ngày 27/5/2020 đăng tải bài viết: “Nghệ An: 25 cây săng vì vùng rừng biên giới bị khai thác trái phép”, nội dung phản ánh: 25 cây săng vì bị cắt hạ đều thuộc khu vực rừng tự nhiên, phần lớn gỗ đã bị cửa xẻ, đưa đi khỏi hiện trường.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu có ý kiến như sau: Giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với UBND huyện Tương Dương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra nội dung báo nêu, xử lý theo thẩm quyền.

Báo cáo kết quả xử lý về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), UBND tỉnh, Sở TT&TT trước ngày 10/6/2020.

Công văn 3255/UBND-NN ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh. Ảnh: Nhật Lân Liên quan đến vụ khai thác rừng biên giới trái pháp luật thuộc địa bàn xã Mai Sơn, huyện Tương Dương mà Báo Nghệ An phản ánh, tất cả 25 cây săng vì bị cắt hạ, đều thuộc khu vực rừng tự nhiên, tiểu khu 503, vùng rừng biên giới trên địa bàn xã Mai Sơn, huyện Tương Dương. Các lực lượng chức năng huyện Tương Dương kiểm tra hiện trường vụ khai thác trái phép cây săng vì. Ảnh: CTV Trong đó, tại vị trí khoảnh 7 (là rừng sản xuất do UBND xã Mai Sơn quản lý), có 7 gốc cây săng vì (nhóm 7) bị cắt hạ. Phần lớn gỗ đã bị cưa xẻ, đưa đi khỏi hiện trường; tại khu vực này 7 khúc gỗ tròn, với khối lượng 14 m3. Tại vị trí khoảnh 6 (là rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương quản lý), có 18 gốc cây săng vì bị cắt hạ. Phần lớn gỗ đã bị cưa xẻ, đưa đi khỏi hiện trường; chỉ còn 5 khúc gỗ tròn, với khối lượng 10,782 m3.



Sau khi phát hiện vụ việc, UBND huyện Tương Dương đã chỉ đạo Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, UBND xã Mai Sơn phối hợp điều tra, làm rõ. Qua điều tra ban đầu, đã xác định có 13 hộ dân tộc Mông trú tại bản Piềng Coọc, xã Mai Sơn thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép, với mục đích sử dụng gỗ để sửa chữa, làm nhà ở. Trong đó, 5 hộ khai thác trái phép tại rừng sản xuất do UBND xã Mai Sơn quản lý; 8 hộ khai thác tại rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương quản lý.

Một gốc cây săng vì trong vùng rừng biên giới xã Mai Sơn bị khai thác trái phép lấy gỗ. Ảnh: CTV Ngày 25/5/2020, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương, ông Nguyễn Hữu Hiến ban hành 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc khai thác rừng trái pháp luật trong vùng rừng biên giới xã Mai Sơn.

Ngày 26/5/2020, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tương Dương đã ban hành quyết định chuyển vụ án đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương để điều tra theo thẩm quyền.