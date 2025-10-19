Thời sự UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công văn số 11149/UBND-TD ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ký nêu rõ: Từ sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo phân cấp thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy, việc tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác này còn có nhiều bất cập, hạn chế; tình hình đơn thư diễn biến phức tạp, số lượng đơn thư tăng mạnh so với cùng kỳ; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại nhiều địa phương chậm trễ, có nhiều vụ việc UBND tỉnh đã có văn bản đôn đốc lần 3 nhưng chưa có kết quả; một số địa phương không có báo cáo việc triển khai thực hiện.

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu :

- Chủ tịch UBND các xã, phường:

+ Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các quy định về phân cấp, phân quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp chủ trì các phiên tiếp công dân định kỳ theo quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013. Việc ủy quyền cho cấp phó chủ trì chỉ được thực hiện trong những trường hợp bất khả kháng, không còn giải pháp khác.

+ Rà soát, thống kê toàn bộ các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm; các văn bản, kết luận chỉ đạo giao nhiệm vụ của UBND tỉnh và các cơ quan cấp trên. Trên cơ sở đó, lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức giải quyết đảm bảo trình tự, thủ tục, thời hạn đúng pháp luật, ưu tiên bố trí những cán bộ là lãnh đạo, có nhiều kinh nghiệm để giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam tiếp công dân. Ảnh: CSCC

+ Đối với những vụ việc Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp chủ trì tổ chức thực hiện và có báo cáo kết quả giải quyết đúng thời hạn được giao. Trường hợp không đảm bảo tiến độ thì phải có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước khi hết thời hạn được giao ít nhất 3 ngày, giải trình rõ lý do và cam kết thời gian hoàn thành nhưng không được vượt quá thời hạn tối đa theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện nghiêm túc việc đối thoại với công dân theo đúng quy định. Người giải quyết khiếu nại tuyệt đối không được ủy quyền thực hiện đối thoại cho người tham mưu, xác minh. Đối với những vụ việc phức tạp, đông người, tồn đọng kéo dài, Chủ tịch UBND xã, phường nơi phát sinh vụ việc phải trực tiếp chủ trì, gặp gỡ, giải thích, đối thoại với người dân để có giải pháp xử lý tối ưu, tránh phát sinh thành “điểm nóng” gây mất ổn định tình hình.

+ Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Trường hợp có công dân tập trung đi khiếu nại, tố cáo đông người ở tỉnh, ở Trung ương thì Chủ tịch UBND cấp xã có công dân đi khiếu nại, tố cáo phải trực tiếp hoặc phân công cấp phó cùng với cán bộ, công chức, viên chức có đủ thẩm quyền phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ban Tiếp công dân tỉnh, bộ, ngành Trung ương để nhanh chóng có giải pháp xử lý phù hợp đối với từng vụ việc cụ thể.

+ Đối với các vụ việc trong quá trình giải quyết gặp khó khăn, vướng mắc mà các địa phương cần xin ý kiến cấp trên, yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã phải cử cán bộ trực tiếp cơ quan xin ý kiến để gửi văn bản xin ý kiến, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan và phải đề xuất các phương án giải quyết cụ thể; các cơ quan được xin ý kiến phải kịp thời có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Không để việc xin ý kiến làm ảnh hưởng đến tiến độ, thời hạn giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Khiếu nại năm 2011; Điều 29 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; công bố công khai Kết luận nội dung tố cáo, Quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo theo quy định tại Điều 40 Luật Tố cáo năm 2018. Ngoài ra, yêu cầu thực hiện công bố công khai các kết luận, quyết định giải quyết, quyết định xử lý mà pháp luật cho phép trên Cổng thông tin điện tử của các địa phương.

+ Tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo, Quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật.

- Ngày 25 hàng tháng, Chủ tịch UBND xã, phường lập báo cáo danh sách vụ việc, kết quả, tiến độ giải quyết, nguyên nhân chậm, khó khăn, vướng mắc và giải pháp xử lý, khắc phục gửi UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2025. Ảnh tư liệu: Thành Duy

- Đối với Thanh tra tỉnh:

+ Tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Thông tư số 07/2024/TT-TTCP ngày 01/07/2024 của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, chú trọng việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc thực hiện các quy định pháp luật nêu trên.

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai. Tổng hợp kết quả và kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý trách nhiệm và các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh tư liệu: Thành Duy

- Đối với Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh):

- Theo dõi đầy đủ kết quả giải quyết và tiến độ thực hiện của các đơn vị đối với các vụ việc, nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản chuyển đơn của Ban Tiếp công dân tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo, đôn đốc trước ngày 05 hàng tháng. Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thành lập các tổ công tác để thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 9207/UBND- TD ngày 05/9/2025.