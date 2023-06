UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm điện mùa khô

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023.

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của diễn biến thời tiết phức tạp cùng với hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng; nguy cơ thiếu hụt nguồn nước dẫn đến thiếu điện sẽ diễn ra trong đợt hạn hán năm 2023. Thực tế nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay và giai đoạn tới vẫn tiếp tục tăng cao. Vì vậy, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp hết sức quan trọng và cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sinh hoạt của người dân.

Để tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả việc sử dụng điện tiết kiệm mùa khô và cả năm 2023; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; đồng thời tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 672/KH-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3934/UBND-CN ngày 23/5/2023.

Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở:

- Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 5% và khuyến khích tiết kiệm 10% tổng điện năng tiêu thụ trong năm đối với trường hợp thiếu điện.

- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời:

- Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ động phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, yêu cầu đảm bảo tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng của năm 2023 tối thiểu 20% và khuyến khích giảm 50% so với cùng kỳ năm 2022 đối với trường hợp thiếu điện.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan Điện lực địa phương; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của cơ quan Điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ:

Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên; phối hợp với cơ sở cung cấp điện thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu.

Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất:

Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; Đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải; chủ động điều chỉnh giờ sản xuất vào các khung giờ cao điểm; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm; rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình:

Yêu cầu thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ, các thiết bị tiêu thụ công suất lớn khi thật cần thiết; ưu tiên sử dụng các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

Chỉ thị cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện; trong đó tuyên truyền các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, cơ sở lưu trú và tòa nhà chung cư trên địa bàn giảm công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời, thiết bị điện có tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm.

Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm như: Đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng điều chỉnh thời gian bật/tắt hệ thống điện chiếu sáng phù hợp để đảm bảo tiết kiệm điện.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo đúng quy định; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong việc sử dụng điện trên địa bàn.

Phối hợp với ngành Điện để thông báo với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn việc cắt giảm nhu cầu sử dụng điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện.