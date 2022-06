UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo xem xét thu hồi đất thực hiện Dự án Vườn cam Nghi Ân

(Baonghean.vn) - Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xem xét thu hồi đất thực hiện Dự án Vườn cam Nghi Ân được thể hiện tại Công văn số 3818/UBND-NN ngày 30/5/2022.

Toàn văn nội dung Công văn số 3818/UBND-NN của UBND tỉnh như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2575/UBND-TNMT ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Vinh về việc kiến nghị thu hồi đất thực hiện Dự án Vườn cam tại xóm Kim Phúc, xã Nghi Ân, thành phố Vinh.

Vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Vinh để xử lý theo đúng quy định. Hoàn thành trước ngày 13/6/2022.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cung cấp hồ sơ liên quan cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Liên quan đến Dự án Vườn cam Nghi Ân, thời gian vừa qua, Báo Nghệ An có loạt bài phản ánh thực trạng khu đất thực hiện dự án duy trì, bảo tồn và phát triển vườn cam tại xóm Kim Phúc, xã Nghi Ân do Công ty TNHH Một thành viên Cà phê - Cao su Nghệ An làm chủ đầu tư, đã nhiều năm nay đang trong tình trạng hoang hóa, gây bức xúc trong cán bộ và nhân dân (gồm các bài viết: “Dấu hỏi lớn về khu đất thực hiện Dự án Vườn cam Nghi Ân” – ngày 13/5/2022, “Phát sinh “rắc rối” ở Dự án Vườn cam Nghi Ân” – ngày 19/5/2022, “Hủy bỏ hợp đồng bán Vườn cam Nghi Ân” – ngày 25/5/2022).

Ngày 5/5/2022, UBND xã Nghi Ân có Văn bản số 211/UBND-BC báo cáo tiến độ thực hiện dự án trên thửa đất do Công ty TNHH MTV Cao su – Cà phê Nghệ An thuê tại xã Nghi Ân gửi UBND thành phố Vinh. Tại đây, UBND xã Nghi Ân kiến nghị: “Từ khi được UBND tỉnh giao đất theo Quyết định số 60/QĐ-UBND.ĐC ngày 5/4/2013, UBND xã chưa tiếp xúc được với đơn vị thuê đất và đơn vị này chưa triển khai bất kỳ hoạt động gì trên khu đất, quá thời hạn tiến độ triển khai dự án theo Quyết định số 60/QĐ-UBND.ĐC. Do đó, đất trở nên hoang hóa, nhân dân bức xúc, kiến nghị nhiều. Vậy, UBND xã đề xuất UBND thành phố Vinh có kiến nghị với UBND tỉnh Nghệ An thu hồi đất theo quy định của pháp luật”.

Từ phản ánh của Báo Nghệ An và báo cáo kiến nghị của UBND xã Nghi Ân, ngày 25/5/2022, UBND TP. Vinh có Công văn số 2575/UBND-TNMT kiến nghị UBND tỉnh thu hồi khu đất trên.

Tại Công văn số 2575/UBND-TNMT nêu: Sau khi kiểm tra vấn đề Báo Nghệ An phản ánh, đồng thời tiếp nhận báo cáo của UBND xã Nghi Ân, UBND thành phố có ý kiến như sau:

Khu đất với diện tích 91.354,0m2 đất (trong đó, có 1.334,6m2 đất nằm trong hành lang đường điện cao thế bị hạn chế sử dụng tại xóm Kim Phúc, xã Nghi Ân được UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 cho Công ty Rau quả 19-5 Nghệ An thuê đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích duy trì, bảo tồn và phát triển vườn cam theo quy hoạch và phát luật; thời hạn cho thuê đất đến hết ngày 13/12/2010.

Ngày 5/4/2013, UBND tỉnh có Quyết định số 59/QĐ-UBND.ĐC thu hồi khu đất nêu trên và có Quyết định số 60/QĐ-UBND.ĐC cho Công ty TNHH Một thành viên Cà phê - Cao su Nghệ An thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án. Tại Điều 3, Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 5/4/2013 của UBND tỉnh nêu rõ: Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất tại thực địa, nếu Công ty TNHH Một thành viên Cà phê - Cao su Nghệ An không đưa đất được giao vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thì UBND tỉnh Nghệ An sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của UBND xã Nghi Ân tại Báo cáo số 20/UBND-ĐC ngày 5/5/2022, phản ánh của Báo Nghệ An liên quan đến khu đất thực hiện dự án thì từ khi được UBND tỉnh có quyết định cho thuê đất vào năm 2013 đến nay, Chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Cà phê - Cao su Nghệ An không liên hệ với UBND xã Nghi Ân, không triển khai thực hiện dự án nên khu đất đã trở thành hoang hóa, nhân dân có nhiều kiến nghị, bức xúc.

Vì vậy, UBND thành phố báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra và xử lý việc thực hiện Dự án Vườn cam hữu cơ chất lượng cao tại xóm Kim Phúc, xã Nghi Ân theo quy định.