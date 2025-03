Thời sự UBND tỉnh Nghệ An họp phiên đầu tiên sau kiện toàn, sắp xếp bộ máy Sáng 7/3, UBND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 2/2025.

Đây là phiên họp đầu tiên của UBND tỉnh Nghệ An sau kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 2/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chủ trì có các đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Bùi Đình Long; Hoàng Phú Hiền; Phùng Thành Vinh.

Khách mời dự phiên làm việc có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Chủ động bám sát nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng

Cuộc làm việc đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 2/2025. Theo đó, cơ bản các ngành, lĩnh vực kinh tế duy trì kết quả khá tích cực.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản phát triển ổn định. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng 13,85%, tính chung 2 tháng tăng 9,73% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 tăng 21,49%, tính chung 2 tháng tăng 52,23%..

Thu ngân sách nhà nước thực hiện 4.814 tỷ đồng, đạt 27,2% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư: tính đến ngày 28/2/2025, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 3.870 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tình hình an ninh chính trị cơ bản được đảm bảo tốt. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoàn thành đúng tiến độ. Tỉnh đã tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2025 đạt 10,5% theo mục tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 25/NQ-CP.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã báo cáo các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch sử dụng đất năm 2025…

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên, ý kiến lãnh đạo các sở ngành nhấn mạnh sự cần thiết phát huy vai trò phối hợp của UBND cấp huyện trong tổ chức thực hiện khi Trung ương đang xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nêu giải pháp về đẩy nhanh vốn đầu tư công năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị rà soát lại các dự án đầu tư mới được bố trí vốn ngân sách Trung ương, tỉnh mà giao cho UBND cấp huyện làm chủ đầu tư giao lại các sở, ban, ngành là chủ đầu tư; tạm dừng các quy hoạch đang xin chủ trương lập hoặc tư vấn đang triển khai chưa thông qua, trừ các quy hoạch trong khu kinh tế.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh sự tác động lẫn nhau giữa hai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 là thực hiện mục tiêu tăng trưởng và sắp xếp bộ máy.

Do đó, đối với những đơn vị đã sắp xếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành thuộc diện này chủ động xây dựng phương án kiện toàn lại tài sản công, trụ sở báo cáo UBND tỉnh qua Sở Tài chính; đồng thời khẩn trương điều chuyển cơ chế, chính sách theo nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, các sở, ngành phải lường trước, thấy được nhiệm vụ đặt ra, chủ động đề xuất phương án khi không tổ chức cấp huyện để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về chuyên môn đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

Đồng thời, trên cơ sở kịch bản tăng trưởng 10,5% năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành xác định nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị phải khẩn trương giải quyết vướng mắc để nối lại đấu giá đất nhằm góp phần vào thu ngân sách.

Ổn định tư tưởng, bộ máy bắt tay ngay vào công việc

Kết luận phiên họp thường kỳ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đặc biệt lưu ý sau hợp nhất các sở, ngành cần thống nhất, ổn định tư tưởng để thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là phải từ người đứng đầu, từ đó lan tỏa xuống cán bộ, công chức; xem xét kỹ các cái yếu tố để bố trí công việc cho cán bộ, công chức hài hòa, hợp lý, đúng với năng lực, sở trường.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy



Về tình hình kinh tế - xã hội, trên cơ sở báo cáo và các ý kiến tại cuộc họp, với tinh thần chỉ đạo giải quyết cụ thể, rốt ráo, kịp thời, đi thẳng vào những vấn đề vướng mắc, phát sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã chỉ đạo xử lý hết sức cụ thể.

Trước hết, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu ngay đầu tuần sau, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức làm việc, tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc về chính sách, luật pháp để có hướng dẫn thực hiện đấu giá đất, nhằm sớm nối lại các phiên đấu giá sau 5 tháng gián đoạn.

Văn phòng UBND tỉnh đồng thời rà soát lại các nội dung về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2025 để lãnh đạo UBND tỉnh nhằm giải quyết dứt điểm “nút thắt” này; tránh ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy



Liên quan đến các nội dung này, cũng như nhiệm vụ thực hiện giải phóng mặt bằng có vai trò lớn của cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh có văn bản đôn đốc, nêu rõ quan điểm xem việc thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ khi tiến hành sắp xếp bộ máy.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Hồng Vinh cũng đề nghị quan tâm công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm, đặc biệt là Quốc lộ 1A, Quốc lộ 7; thực hiện Công văn số 1547/UBND-KT của UBND tỉnh về việc tạm dừng cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc; mua sắm, thuê tài sản; tạm ứng vốn đầu tư các công trình, dự án và báo cáo tổng thể tình hình thực hiện, tổng dư nợ trên địa bàn các địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy (trừ trường hợp thực sự cần thiết khác, cơ quan, đơn vị phải báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xem xét, quyết định).

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát quy hoạch, kêu gọi đầu tư thêm các dự án nhà ở xã hội; các sở, ngành đề xuất các chương trình, dự án gắn với lộ trình cụ thể thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phân bổ vốn từ cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết 137 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, cũng như vốn vượt thu, vốn đầu tư công trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả cao nhất, phòng chống lãng phí; đồng thời việc điều chuyển vốn đầu tư công khi sắp xếp tổ chức bộ máy phải đảm bảo cơ sở pháp lý chặt chẽ, khoa học.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, không để khoảng trống khi đã hoàn thành không tổ chức Công an cấp huyện; kiện toàn cơ chế phối hợp với các lực lượng Quân sự, Biên phòng nhằm tiếp tục đảm bảo tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là tại khu vực biên giới. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tập trung thực hiện tốt bằng và tốt hơn các nhiệm vụ các tiếp nhận ngành khác về.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội; lưu ý một số nội dung về tổ chức các lễ hội, đặc biệt là Lễ hội Làng Sen năm 2025 gắn với Kỷ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, các thành viên UBND tỉnh đóng góp ý kiến để chuẩn bị phương án khi không tổ chức cấp huyện; mở rộng cấp xã đảm bảo khoa học trên cơ sở căn cứ vào điều kiện văn hóa, dân tộc, tôn giáo…

Trước khi kết thúc phiên họp đầu tiên sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh quan điểm phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh, cùng nhau giải quyết kịp thời các điểm nghẽn, vướng mắc trong bối cảnh vừa tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, cũng như những tác động dự báo không thuận của tình hình thế giới.