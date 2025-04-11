Thời sự UBND tỉnh Nghệ An họp thường kỳ: Tăng tốc trong nước rút cuối năm, quyết liệt hoàn thành mục tiêu năm 2025 Sáng 4/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2025 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm 2025.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 10/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên làm việc. Đồng chủ trì có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Công nghiệp, xuất khẩu tăng cao

Trong 10 tháng, kinh tế tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 18,42%, lũy kế 10 tháng tăng 16,44% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,68 tỷ USD, tăng gần 40%. Ngành nông nghiệp bảo đảm lịch thời vụ, thích ứng linh hoạt với thời tiết.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Từ đầu năm đến hết tháng 10/2025, thu ngân sách đạt 22.912 tỷ đồng, bằng 129% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 21.156 tỷ đồng. Thu hút đầu tư đạt 37.039 tỷ đồng, trong đó, vốn FDI 977,2 triệu USD.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực; giải quyết việc làm cho 37.300 lao động, trong đó, 15.700 người đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Nghệ An đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. UBND tỉnh cũng triển khai 4 tổ công tác do các Phó Chủ tịch làm tổ trưởng, trực tiếp làm việc tại cơ sở để tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; đối ngoại được mở rộng và hiệu quả.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn. Mưa bão làm hư hại diện tích cây trồng, ảnh hưởng sản xuất; nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn khó khăn. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công mới đạt 43,41% tổng kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ.

Sau 4 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ, nhất là về nhân lực, cơ sở vật chất, cơ chế tài chính và chuyển đổi số.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các đồng chí Ủy viên và lãnh đạo UBND tỉnh đã thảo luận và đề xuất các giải pháp để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, giải ngân vốn đầu tư công, số hóa dữ liệu đất đai, giải ngân vốn đầu tư công… thực hiện đồng thời các mục tiêu chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là ở cơ sở hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

Tăng tốc trong nước rút 2 tháng cuối năm

Kết luận nội dung về kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh nhìn nhận: 10 tháng năm 2025 là giai đoạn đầy thử thách, khi tỉnh cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thiên tai liên tiếp gây thiệt hại.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, vượt lên khó khăn, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh vẫn giữ được đà phát triển, phản ánh sức bật mạnh mẽ và khả năng thích ứng đáng ghi nhận của nền kinh tế địa phương. “Một năm khó khăn nhưng có nhiều điểm sáng”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tháng để hoàn tất các mục tiêu của năm 2025, cũng là năm cuối của nhiệm kỳ 202- 2025, với tinh thần “tăng tốc trong nước rút”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần quyết tâm cao độ, nỗ lực, hành động quyết liệt, phát huy tinh thần trách nhiệm, theo dõi sát diễn biến tình hình để tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025; đặc biệt là tăng trưởng đạt từ 9% trở lên.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Muốn vậy, người đứng đầu UBND tỉnh lưu ý 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể, bao gồm: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là sớm hoàn thành các dự án đưa vào hoạt động; đảm bảo tiến độ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

Khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả thiên tai; đẩy mạnh triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất tại địa phương, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, tăng cường công tác quản lý giá cả.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với xác định rõ yêu cầu, tiến độ, phân công, phân nhiệm cụ thể và bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến nhóm vấn đề, khắc phục, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Lê Hồng Vinh đã chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, giao Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu phương án bố trí, sắp xếp cán bộ; kế hoạch điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về cấp xã trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hợp lý, hiệu quả.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham mưu xác định rõ định mức phân bổ kinh phí hoạt động gồm chi thường xuyên, chi đầu tư của cấp xã.

4 Tổ công tác tiếp tục duy trì hoạt động, định kỳ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khi có phân công địa bàn cho các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phân công trực tiếp phụ trách, kiểm tra và chỉ đạo hỗ trợ cơ sở gắn với địa bàn phụ trách.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong công tác bàn giao dự án từ cấp huyện cũ sang các chủ đầu tư mới.

Đồng chí nhấn mạnh cần rà soát toàn bộ danh mục dự án và chủ đầu tư, hoàn tất việc bàn giao, khắc phục tình trạng bỏ sót hoặc chậm bàn giao; đồng thời, gắn quá trình này với việc đánh giá chất lượng công trình và tiến độ thực hiện cụ thể và trách nhiệm cá nhân cụ thể.

Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát khả năng cân đối nguồn vốn: Công trình đủ điều kiện thi công thì ưu tiên bổ sung vốn để hoàn thiện, còn dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp sẽ điều chuyển vốn sang các công trình có khả năng thực hiện tốt hơn.

Cũng với vốn đầu tư công, đồng chí yêu cầu triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp tập trung triển khai các dự án động lực, trọng điểm của tỉnh như: Đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Sân bay Vinh, Cảng nước sâu Cửa Lò, Điện khí LNG Quỳnh Lập, các khu tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam).

Chủ tịch UBND tỉnh đã lưu ý một số nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó, chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Lễ khởi công đồng loạt xây dựng các trường PTNT liên cấp TH và THCS tại các xã biên giới trên cả nước vào ngày 09/11/2025; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, đẩy mạnh hoạt động kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc; tiếp tục rà soát toàn diện các bộ thủ tục hành chính, xem xét cắt giảm tối đa thủ tục và thời gian, đặc biệt là rà soát, kiểm soát không để phát sinh thêm các thủ tục, giấy tờ không cần thiết. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh tiếp tục rà soát để sắp xếp đảm bảo giảm đầu mối bên trong.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tiếp tục đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt, trong thời gian gần Tết. Tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Cũng tại phiên họp thường kỳ, UBND tỉnh đã cho ý kiến một số nội dung trọng tâm khác, trong đó có các dự thảo trình HĐND tỉnh và các đề án, quyết định của UBND tỉnh.