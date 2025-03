Thời sự UBND tỉnh Nghệ An phê bình 34 sở, ngành, huyện, chủ đầu tư Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ký công văn phê bình 34 sở, ngành, huyện, chủ đầu tư vì có kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra và yêu cầu làm rõ nguyên nhân, tổ chức kiểm điểm, xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan.

Trong năm 2024, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, cụ thể đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các cơ quan, đơn vị đã cam kết tiến độ giải ngân cho từng dự án.

Tuy nhiên, đến ngày 31/1/2025, kết quả giải ngân vốn đầu tư công tập trung năm 2024 của toàn tỉnh mới đạt 91,37% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm và chỉ đạt 84,31% so với tổng kế hoạch giao.

Đặc biệt, một số nguồn vốn giải ngân thấp như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 48,84%; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 75,2%; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 77,62%; vốn ODA đạt 83,35%.

Thi công dự án kè sông Nậm Mộ, đoạn qua thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Trước kết quả đó, ngày 28/2/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ký công văn phê bình 4 huyện giải ngân thấp dưới bình quân chung của tỉnh, gồm: Kỳ Sơn (53,57%); Tương Dương (65,06%), Quế Phong (72,35%), Hưng Nguyên (79,78%).

Phê bình 5 huyện giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra (dưới 95%): Quỳ Châu (85,94%), Quỳ Hợp (89,95%), Con Cuông (92,35%), Thanh Chương (92,85%), Nghi Lộc (93,49%).

UBND tỉnh cũng phê bình 18 sở, ngành và các chủ đầu tư giải ngân thấp dưới bình quân chung của tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông (2,14%), Trường THPT Tương Dương 2 (11,53%), Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (15,1%), Công ty TNHH Thủy lợi Phủ Quỳ (37,29%), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tây Bắc Nghệ An (57,63%), Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh (59,47%), Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh (60,77%), Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh (61,79%), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (63,4%), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An (64,6%), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (72,9%), Sở Y tế (73,12%), Trường THPT Mường Quạ (73,23%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (78,22%), Sở Du lịch (78,46%), Sở Văn hóa và Thể thao (79,95%), Trường THPT Quỳ Hợp 3 (81,67%), Trường Cao đẳng Việt - Đức (82,7%).

Phê bình 7 đơn vị giải ngân trên mức bình quân chung của tỉnh nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra (dưới 95%): Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (86,26%), Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (87%), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An (89,2%), Trường THPT Diễn Châu 4 (90,08%), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (90,81%), Trường THPT Đô Lương 3 (92,91%), Chi cục phát triển nông thôn (93,98%).

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư nêu trên kịp thời làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, tổ chức kiểm điểm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan làm chậm tiến độ giải ngân.

Báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo và gửi về Sở Nội vụ để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát Dự án Nâng cấp tuyến đường du lịch từ Quốc lộ 7 đến khu du lịch thác Khe Kèm. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

UBND tỉnh cũng phê bình các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành giao vốn kế hoạch năm 2025: UBND huyện Nghi Lộc, Trường THPT Anh Sơn 3 chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 31/12/2024 như đã cam kết, làm chậm tiến độ giao vốn theo quy định.

Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp chưa tích cực phối hợp, bám sát các Bộ, ngành Trung ương triển khai thủ tục kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án, làm chậm tiến độ giao vốn theo quy định.

UBND huyện Tương Dương không kịp thời khảo sát dự án; tham mưu trình điều chỉnh danh mục dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chậm, dẫn đến thừa kế hoạch trung hạn và hàng năm.

Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An không kịp thời rà soát nội dung thực hiện, báo cáo điều chỉnh Kế hoạch triển khai các công trình thuộc Dự án 4, Tiểu dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, làm thừa kế hoạch trung hạn và hàng năm.

UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thủ trưởng các đơn vị nêu trên làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, tổ chức kiểm điểm và xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo và gửi về Sở Nội vụ để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị.