UBND tỉnh Nghệ An sẽ kiểm tra 139 dự án đang đầu tư trên địa bàn

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định số 3888/QĐ.UBND về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và phê duyệt kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án đầu tư ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2022.

Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra được phê duyệt, phân công cụ thể cho các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo công việc thực hiện theo kế hoạch đạt kết quả cao.

Đoàn thu thập thông tin liên quan đến dự án trước khi kiểm tra thông qua hồ sơ, tài liệu do các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp, báo cáo tự kiểm tra và hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp, báo cáo kết quả kiểm tra, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo quyết định, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra 139 dự án đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Có thể kể ra các dự án như: Khu kinh doanh hàng nông sản, văn phòng làm việc cho thuê của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại tổng hợp; dự án đầu tư cơ sở và áp dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy nghề dâu tằm tơ của Công ty TNHH MTV Dâu tằm tơ Lam Giang; nhà máy đóng tàu tại xã Hưng Hoà (thành phố Vinh) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Vận tải Trường An; nhà hàng, khách sạn và văn phòng cho thuê của Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Hoàng Sơn; trung tâm điện ảnh đa chức năng thành phố Vinh của Công ty CP điện ảnh 12/9; trung tâm dịch vụ thương mại và văn phòng làm việc của Công ty CP vận tải ô tô số 5; bãi đậu xe và xưởng sữa chữa cơ khí của Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh; trung tâm thương mại và nhà nghỉ dịch vụ của Công ty Trung Đức ở Nghi Phú...

Ngoài ra còn có: Dự án Khu nhà ở liền kề, biệt thự và thương mại tổng hợp tại phường Đông Vĩnh, TP. Vinh do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nghệ An làm chủ đầu tư; dự án Cải tạo Khu B, Khu chung cư Quang Trung tại phường Quang Trung do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư; dự án Cải tạo Khu C, Khu chung cư Quang Trung tại phường Quang Trung do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư; dự án Khu thương mại, nhà ở và chung cư cao tầng tại 61 Nguyễn Trường Tộ, TP. Vinh do Công ty Cổ phần Đầu tư Cienco 4 Land làm chủ đầu tư; Tổ hợp trung tâm thương mại - dịch vụ và nhà ở đô thị tại 215 Lê Lợi, TP. Vinh; dự án Khu đô thị Đồng Dâu kết hợp nhà ở cho người thu nhập thấp ở phường Hưng Dũng, TP. Vinh do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Đại Huệ; dự án Trung tâm thương mại, nhà ở tổng hợp và văn phòng cho thuê Phú Nguyên Plaza tại phường Hồng Sơn, TP. Vinh do Công ty TNHH Phú Nguyên làm chủ đầu tư; khu biệt thự Thanh Thành Đạt, dự án Khu nhà ở liền kề, biệt thư và khu vui chơi giải trí công cộng tại phường Hưng Phúc, TP. Vinh do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại An Phát Nghệ An làm chủ đầu tư...