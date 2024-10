Thời sự UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 9 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2024 Khen thưởng này của UBND tỉnh được trao tại Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2024.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thị xã Cửa Lò tham dự hội nghị. Ảnh Mai Hoa

Chiều 24/10, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 và trao giải Cuộc thi báo chí viết về du lịch Cửa Lò năm 2024.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Du lịch; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; lãnh đạo thị xã Cửa Lò, các phường, các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Nhiều đổi mới du lịch Cửa Lò năm 2024

Năm 2024, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, tác động đến nền kinh tế nói chung và ngành kinh tế du lịch nói riêng của cả nước, trong đó có Cửa Lò. Với tinh thần tăng tốc, bứt phá của năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thị xã Cửa Lò đã có nhiều đổi mới tư duy trong xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch năm 2024.

Đồng chí Hoàng Thanh Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Cửa Lò báo cáo tổng kết hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2024. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, cùng với tăng cường hoạt động và hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động du lịch, thị xã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, tạo môi trường và không gian thu hút sự tham gia, trải nghiệm của khách du lịch.

Điểm nhấn nổi bật là tổ chức sự kiện khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2024 gắn với công bố Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương với chương trình nghệ thuật hoành tráng, tổ chức bắn pháo hoa, trình diễn bay Drone, thu hút hàng vạn người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò tham dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều hoạt động khởi động Năm du lịch Cửa Lò 2024 tạo sự lan tỏa, mời chào du khách thập phương về với Cửa Lò, như Lễ hội “Hoa cúc biển Cửa Lò; tổ chức Cuộc thi ‘‘Nữ thanh niên thanh lịch’; Cuộc thi ‘Lái xe điện du lịch giỏi, văn minh”; Cuộc thi vẽ tranh trong các trường học; Cuộc thi xây dựng, trang trí các điểm check-in và vẽ tranh “Cửa Lò - Cúc biển trong em”…

Cùng với nhiều hoạt động để lại nhiều dấu ấn nên trên, thị xã Cửa Lò cũng đã phối hợp với Công ty CP Vinpearl khai trương và đưa vào hoạt động Dự án Khu vui chơi, giải trí Vinwonders Cửa Hội và cáp treo ra đảo Ngư, tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút khách du lịch đến với Cửa Lò.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu chỉ đạo nêu một số định hướng, công việc cần tập trung để du lịch Cửa Lò tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Ảnh: Mai Hoa

Một dấu ấn nữa của du lịch Cửa Lò năm 2024 là một số dự án được thu hút đầu tư trước đó đi vào hoạt động, cộng với sự chủ động quy hoạch, chỉnh trang, nâng cấp có quy mô, bài bản về cơ sở hạ tầng, về cảnh quan đã tạo diện mạo mới cho du lịch Cửa Lò văn minh, khang trang, hiện đại hơn.

Như quy hoạch, chỉnh trang Khu lâm viên phía Đông và phía Tây đường Bình Minh; hoàn thành, đưa vào sử dụng Dự án Nâng cấp, mở rộng đường, vỉa hè đường Bình Minh, đường Nguyễn Huệ, hệ thống tuyến kè biển, đường dạo bộ dọc bãi tắm từ đảo Lan Châu đến Vinpearl Cửa Hội và hệ thống điện chiếu sáng ven biển.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đầu tư nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên quảng trường và Khu lâm viên phía Bắc Quảng trường Bình Minh, đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Sinh Cung và các trục đường nội thị; nâng cấp, chỉnh trang 25 bãi đậu xe, 10 điểm check-in, 10 vị trí trồng hoa cúc biển, 2 điểm bar và ca nhạc ngoài trời; 1 điểm bán mực nháy về đêm; 19 điểm vệ sinh, tắm nước ngọt…

Công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Cửa Lò trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cũng được đẩy mạnh và lan toả, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò đến với du khách muôn phương.

Kết quả hoạt động du lịch năm 2024 của thị xã Cửa Lò, với tổng lượng khách ước đạt hơn 5 triệu lượt khách, tăng 39% so với cùng kỳ, đạt 120% kế hoạch năm. Trong đó, khách lưu trú ước đạt hơn 1,8 triệu lượt, tăng 43% cùng kỳ, đạt 124% kế hoạch năm; khách nước ngoài có 677 đoàn, với 3.653 người. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch ước đạt 5.130 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ, đạt 122% kế hoạch năm.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh kết quả và chuyển biến tích cực của du lịch Cửa Lò, tại Hội nghị tổng kết, thị xã cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, làm rõ một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân.

Đó là thị xã Cửa Lò đang khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư có quy mô lớn đầu tư vào phát triển du lịch; tiến độ thu hút nhà đầu tư để thực hiện dự án xây dựng Khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh còn chậm.

Công tác quản lý Nhà nước về du lịch, thực hiện chủ trương “5 không” có mặt chưa tốt, nhất là quản lý xe điện 4 bánh, hàng rong, chèo kéo khách…

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 cá nhân. Ảnh: Mai Hoa



Phấn đấu đón 5,9 khách du lịch trong năm 2025

Trên cơ sở phân tích các khó khăn, hạn chế, thị xã Cửa Lò đang đặt ra quyết tâm khắc phục, tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch toàn diện cả về phạm vi, quy mô và chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch đa dạng trong năm 2025, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã 5 năm (2021 - 2025).

Trong đó, xác định rõ các chỉ tiêu cụ thể cho năm 2025 để phấn đấu, như đón 5,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 18% so với năm 2024, trong đó, khách lưu trú đạt 2,3 triệu lượt khách, tăng 19% so với năm 2024, khách quốc tế 7.000 lượt; phấn đấu doanh thu về du lịch đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024.

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao Giấy khen của UBND thị xã cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch năm 2024. Ảnh: Mai Hoa

Để đạt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2025, các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung là tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch; tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch và chỉnh trang đô thị; chăm lo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng, đa dạng các sản phẩm du lịch; tổ chức các hoạt động và sự kiện phục vụ du lịch hấp dẫn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch; tổ chức các hoạt động, sự kiện phục vụ du lịch…

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao Giấy khen của UBND thị xã cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch năm 2024. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2024. UBND thị xã Cửa Lò cũng tổ chức tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch năm 2024.