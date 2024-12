Thời sự UBND tỉnh Nghệ An tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 Sáng 23/12, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Quân khu 4 dự hội nghị có Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành, thị.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân

Năm 2024, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn chi phối, song Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh; không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chính quyền và Nhân dân; tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Nổi bật là tỉnh đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng nắm và trao đổi trên 3.950 lượt thông tin, tài liệu, kiểm tra, xác minh, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng; thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, phát hiện, bắt giữ, xử lý 4.140 vụ việc, 4.638 đối tượng vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Các lực lượng đã thực hiện tốt “Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ an ninh, và bảo trật tự thôn (bản) ở khu vực biên giới” và thực hiện hiệu quả nhiều mô hình an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự; trong đó, có nhiều mô hình được Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương, tôn vinh toàn quốc.

Lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục tăng cường xuống cơ sở, hỗ trợ người dân xây dựng nông thôn mới, chữa cháy, khắc phục hậu quả mưa lũ, triển khai cứu hộ, cứu nạn... Các phong trào thi đua, mô hình, hoạt động trên đã góp phần tô đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Công an vì nhân dân” trong thời bình, vun đắp tình quân - dân gắn bó keo sơn.

Thượng tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu phát biểu tham luận. Ảnh: Thành Duy

Công tác huấn luyện, diễn tập các tình huống sát với yêu cầu nhiệm vụ. UBND tỉnh đã chỉ đạo 6 huyện, thị xã: Yên Thành, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Nam Đàn, Quỳ Hợp diễn tập khu vực phòng thủ và huyện Hưng Nguyên diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt, được Ban Chỉ đạo Quân khu 4 đánh giá cao. Thông qua các cuộc diễn tập, khả năng hiệp đồng các lực lượng trong khu vực phòng thủ được nâng cao, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Bình - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn phát biểu tham luận. Ảnh: Thành Duy

Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được quan tâm chỉ đạo với nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, mang lại kết quả cao. Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội được tăng cường. Hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh được mở rộng.

Nghệ An đồng thời chú trọng quán triệt và triển khai thực hiện tốt công tác chính sách của Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với cán bộ, chiến sĩ.

Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú phát biểu về thực hiện Đề án xây dựng thành phố Vinh sạch về ma túy. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, ghi nhận những thành tích kết quả đạt được, ngày 10/10/2024, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Trước đó, vào ngày 7/2/2024, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Công an tỉnh Nghệ An. Đây là những phần thưởng cao quý, là niềm tự hào, nguồn động viên hết sức to lớn để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tiếp tục phấn đấu, vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Xây dựng thế trận nhân dân liên hoàn, vững chắc

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh 7 kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2024; qua đó, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở phân tích bối cảnh, tình hình của năm 2025 đòi hỏi nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trên toàn tỉnh đặt ra với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn, quyết liệt và sâu sát hơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, cần tiếp tục thực hiện các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng về công tác quốc phòng, an ninh, đặc biệt là các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; đồng thời, chú trọng công tác hoạch định chiến lược về công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh đặc biệt lưu ý, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện, nhiệm vụ chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2025, nhất là thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy; xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt phải triển khai thực hiện tốt.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu cần chú trọng nghiên cứu, tham mưu đổi mới công tác xây dựng khu vực phòng thủ và diễn tập khu vực phòng thủ theo hướng sát hợp tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quan tâm xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân; từ đó tạo thế trận nhân dân liên hoàn, vững chắc, sẵn sàng đẩy lùi các nguy cơ tiềm ẩn về quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tham mưu và triển khai các giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đồng chí Lê Hồng Vinh lưu ý tập trung giải quyết các vấn đề nảy sinh một cách bài bản từ sớm, từ xa ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp; đồng thời, chú trọng nghiên cứu công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa các yếu tố an ninh phi truyền thống…

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng bảo đảm quốc phòng, an ninh ở cơ sở theo hướng tinh, gọn, mạnh, đủ sức giải quyết tốt vấn đề theo phương châm “4 tại chỗ”… Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo hướng đổi mới, đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, 11 tập thể và 11 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng, an ninh năm 2024.