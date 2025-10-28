Thời sự UBND tỉnh Nghệ An trình HĐND tỉnh ban hành chính sách đặc thù phát triển xã Đô Lương đến năm 2030 Chiều 28/10, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong đó có chính sách đặc thù cho xã Đô Lương.

Đồng chí Cao Tiến Trung - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa



Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh tham gia cuộc họp.

Đồng chí Hoàng Lân - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh nêu ý kiến thẩm tra về dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội xã Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Đề xuất ban hành chính sách đặc thù cho xã Đô Lương

Thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội xã Đô Lương, giai đoạn 2026 - 2030; các thành viên dự họp bày tỏ sự đồng tình cần thiết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội xã Đô Lương bằng việc điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn để đầu tư xây dựng 18 công trình trọng điểm, thiết yếu.

Đây là chính sách nhằm tạo điều kiện cho xã Đô Lương tiếp tục hiện thực hoá chủ trương, định hướng phát triển đô thị trung tâm mang tính kết nối vùng miền Tây, vùng đồng bằng ven biển Nghệ An và trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, cùng với các khu công nghiệp trong tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An, Quy hoạch chung của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt, Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về phát triển huyện Đô Lương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nêu ý kiến thẩm tra về chính sách đặc thù đối với xã Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, các thành viên dự họp cũng nêu một số vấn đề đề nghị cơ quan soạn thảo nghị quyết là Sở Tài chính và xã Đô Lương cần quan tâm, bổ sung, làm rõ các cơ sở pháp lý.

Đồng thời rà soát lại các danh mục đề xuất đầu tư xây dựng mới đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm và điều chỉnh tên gọi phù hợp với địa danh mới theo chính quyền 2 cấp ngoài các công trình, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ UBND tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia ý kiến thẩm tra về chính sách đặc thù phát triển xã Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Đối với xã Đô Lương, cần quan tâm nâng cao năng lực triển khai đầu tư các công trình, dự án sau khi HĐND tỉnh quyết nghị thông qua; đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả, tác động tích cực đối với sự phát triển địa phương cùng với liên vùng.

Đồng chí Trần Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đô Lương tiếp thu và giải trình làm rõ một số vấn đề mà các thành viên dự họp đặt ra. Ảnh: Mai Hoa

Thẩm tra đề xuất một số chính sách nông nghiệp

Tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 bổ sung cho ngân sách tỉnh Nghệ An để đầu tư trở lại theo quy định tại Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị Sở Tài chính quan tâm triển khai các giải pháp, đảm bảo giải ngân hết nguồn được giao và bổ sung.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần thay đổi tư duy trong xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Ảnh: Mai Hoa



Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ nông nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Ban cũng thẩm tra một số dự thảo nghị quyết quy định chính sách phát triển ngành nghề; sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thuỷ sản vùng khơi; chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, chính sách phát triển ngành nghề trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung về nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An…

Đồng chí Nguyễn Duy Nhật - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình làm rõ một số vấn đề liên quan đến bảng giá đất và thu hồi đất thực hiện 7 dự án tại 4 địa phương trong tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia ý kiến thẩm tra dự thảo các nghị quyết liên quan đến chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, cần thay đổi tư duy trong xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân theo 2 cách tiếp cận, gồm hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển. Trong đó cần quan tâm nghiên cứu đề xuất ban hành các chính sách tạo động lực phát triển, nâng cao giá trị hàng hoá nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, như chính sách đủ mạnh để tích tụ ruộng đất để tạo sản xuất lớn; hay chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị máy móc, công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm…

Đồng chí Cao Tiến Trung - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh kết luận tại cuộc họp thẩm tra đề nghị các sở được phân công chủ trì soạn thảo các dự thảo nghị quyết tiếp thu các ý kiến của các thành viên dự họp để điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo nghị quyết chặt chẽ về thể thức. Ảnh: Mai Hoa

Thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên đoạ bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất đưa vào chương trình, nội dung trình kỳ họp 33, HĐND tỉnh với tổng 7 dự án, với tổng diện tích thu hồi hơn 225 ha, tại 4 xã: Bạch Hà, Tân Châu, Cát Ngạn, An Châu.