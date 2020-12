UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2020-2025

Tham dự buổi lễ, về phía UBND tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Về phía Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có các đồng chí: Phạm Đức Long - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn; Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; lãnh đạo các Tổng công ty, các Ban của Tập đoàn, lãnh đạo VNPT Nghệ An.

Quang cảnh buổi lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông - Công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Nghệ An với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC

Ngày 13/9/2014, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) đã ký bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về Viễn thông - CNTT, giai đoạn 2014 - 2020.

Theo bản ghi nhớ, 2 bên thống nhất hợp tác 5 nội dung gồm: Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng Viễn thông và CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng CNTT; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực Viễn thông - CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp CNTT.

Hiện Tập đoàn VNPT đã xây dựng đủ hạ tầng, luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh. VNPT đã hợp tác với UBND tỉnh và các sở, ngành về việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giáo dục, y tế, cải cách hành chính. Đồng thời, VNPT đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Nguyên Hào - Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh trình bày nội dung Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông - Công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Nghệ An với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng VNPT Nghệ An đã phối hợp triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP); triển khai thí điểm hệ thống báo cáo thông minh VSR theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại 43 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. VNPT cũng đã xây dựng và đảm bảo cung cấp hạ tầng kỹ thuật Viễn thông - CNTT đáp ứng yêu cầu cho các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, khu công nghiệp CNTT tập trung tỉnh Nghệ An.



Trong lĩnh vực kê khai thuế, BHXH, hóa đơn điện tử, VNPT Nghệ An cũng đã phối hợp với các cơ quan quản lý trên toàn tỉnh khởi tạo và cung cấp dịch vụ cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn xã hội đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh là một trong nhiều nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Tập đoàn VNPT đã tổ chức nhiều khóa tập huấn về An toàn, An ninh thông tin cho cán bộ quản lý của các tỉnh, trong đó có tỉnh Nghệ An. Giai đoạn từ 2014 - 2020, VNPT tại địa bàn Nghệ An đã tiếp nhận 300 sinh viên vào thực tập và tuyển mới 100 nhân viên được đào tạo chuyên ngành VT - CNTT tại các trường Đại học trên địa bàn vào làm việc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Long - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT khẳng định, những kết quả trong quá trình hợp tác giai đoạn 2014 - 2020 đã mở tiền đề vững chắc cho sự hợp tác của 2 bên trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Phạm Đức Long - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát biểu tại buỗi lễ. Ảnh: Phạm Bằng Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT mong muốn được đồng hành với tỉnh Nghệ An không chỉ trong xây dựng chính quyền số, mà còn trong xây dựng kinh tế số, xã hội số, lựa chọn những ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh để phát triển và nâng cao sức cạnh tranh; đồng hành với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế số.



Tại buổi lễ, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2020 - 2025. Mục tiêu hợp tác nhằm phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp. UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng Tập đoàn VNPT tư vấn cho chính quyền Nghệ An phát triển theo chiến lược chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; Ưu tiên Tập đoàn VNPT triển khai cho chính quyền Nghệ An các sản phẩm CNTT theo mô hình chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số góp phần đưa tỉnh Nghệ An trở thành đơn vị đi đầu về ứng dụng CNTT.

UBND tỉnh và Tập đoàn VNPT thống nhất hợp tác trên 6 nội dung: Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng VT-CNTT và phát triển đô thị thông minh; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Hợp tác trong lĩnh vực tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNTT và phát triển nguồn nhân lực VT-CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp CNTT và Hợp tác xây dựng nông nghiệp thông minh.

TIẾP TỤC HỢP TÁC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Nghệ An là tỉnh rộng, dân cư đông, đời sống người dân còn khó khăn, hạ tầng kỹ thuật nói chung và hạ tầng viễn thông - CNTT còn nhiều hạn chế. Nhưng được sự đồng thuận của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân nên những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm vừa qua khá tích cực, trong đó có đóng góp của lĩnh vực Viễn thông - CNTT.

Phân tích kết quả hợp tác giữa 2 bên trong giai đoạn 2014 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, 5 nội dung hợp tác đã đạt được nhiều kết quả tích cực, dù có mức độ khác nhau. Những kết quả hợp tác này đã đóng góp lớn vào sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Phạm Bằng Chỉ ra những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, mặc dù gặp nhiều thách thức, nhưng tỉnh sẽ kiên định thực hiện, phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực miền Bắc và đến 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.



Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh xác định có 3 khâu đột phá. Và 1 trong 3 đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hiệu quả để thu hút đầu tư. Muốn vậy, phải ứng dụng CNTT, đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền điện tử. Để thực hiện được mục tiêu này, việc thỏa thuận hợp tác chiến lược Viễn thông - CNTT giữa UBND tỉnh và Tập đoàn VNPT là hết sức cần thiết.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh và Tập đoàn VNPT giai đoạn 2014 - 2020. Ảnh: Phạm Bằng Để Thỏa thuận hợp tác chiến lược đạt hiệu quả, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Tập đoàn VNPT quan tâm chỉ đạo, huy động nguồn lực, phối hợp UBND tỉnh để thực hiện các nội dung hợp tác. Việc Tập đoàn VNPT hỗ trợ tỉnh triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh là hết sức có ý nghĩa, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo của UBND tỉnh, nâng cao năng lực thực thi của các sở, ngành, địa phương.

Tin tưởng công tác thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới sẽ có kết quả tích cực, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn VNPT có quan tâm hỗ trợ, đầu tư mạnh hơn, nâng cao hiệu quả, chất lượng hệ thống hạ tầng mạng viễn thông - CNTT, các ứng dụng khác nhằm tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn VNPT phối hợp với UBND tỉnh để Trung tâm giám sát, điều hành thông minh được phát huy, khai thác hiệu quả. Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Đức Long - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT trao Bằng khen, tặng hoa cho 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh và Tập đoàn VNPT giai đoạn 2014 - 2020. Ảnh: Phạm Bằng "Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ hỗ trợ cho VNPT thực hiện đầy đủ các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác chiến lược, chung tay tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện; nhằm đạt hiệu quả ở mức cao nhất thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.



Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh và Tập đoàn VNPT giai đoạn 2014 - 2020.