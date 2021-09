UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu người dân 'ai ở đâu, ở yên đó' trong dịp lễ 2/9

Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ. Ảnh minh họa: Thành Cường

Các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn, trật tự xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ./.