UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An ký quy chế phối hợp giai đoạn 2022 -2027

(Baonghean.vn) - Sáng 16/3, tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp Công an tỉnh tổ chức bàn giao nhà tại huyện Kỳ Sơn.