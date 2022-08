UBND tỉnh yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương cử cán bộ đầu mối chuyên trách tiếp nhận, xử lý thông tin, báo chí, dư luận nêu

(Baonghean.vn) - Nhiều năm trở lại nay, xã biên giới Tam Hợp không chỉ khởi sắc về kinh tế - văn hóa, mà còn là địa bàn ổn định về an ninh, trật tự. Sự bình yên ấy có được là nhờ cấp ủy, chính quyền, các đơn vị vũ trang đã chung tay phối hợp cùng nhân dân trong đảm bảo an ninh, trật tự, nói không với vi phạm pháp luật.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm nhân sự Cục An ninh mạng; Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.