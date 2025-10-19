Quốc tế Ukraine có nhận được 2 tỷ USD theo chương trình mua sắm vũ khí của Mỹ? Theo ước tính, Ukraine đã không nhận được nguồn tài trợ theo chương trình của Mỹ kể từ đầu tháng 9/2025.

Các phi công Phi đội Cảng Hàng không 436 xếp đạn dược, vũ khí và các thiết bị khác đến Ukraine trong một nhiệm vụ bán hàng quân sự tại Căn cứ Không quân Dover, ở Delaware. Ảnh: Reuters

Theo hãng TASS ngày 19/10, các số liệu tính toán đang cho thấy, Ukraine đã nhận được 2,422 tỷ USD trong 3 tháng của chương trình PURL - Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (chương trình mua sắm vũ khí của Mỹ bằng ngân sách của Liên minh Châu Âu). Trong khi nhu cầu vũ khí của Ukraine trong giai đoạn này lên tới 3-4,5 tỷ USD.

Trước đó, nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky nói rằng, Ukraine cần 1-1,5 tỷ USD tài trợ mỗi tháng để mua vũ khí theo chương trình PURL. Đồng thời, trong những tuần đầu tiên của chương trình - vào đầu mùa Thu - các nước EU đã phân bổ 2 tỷ USD, đủ cho 4 gói tiếp tế quân sự trị giá 500 triệu USD/gói.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Ukraine đã đưa tin, 2 trong số 4 gói viện trợ vũ khí đó đã được gửi đến Ukraine, 2 gói còn lại đang được chuẩn bị để vận chuyển.

Tuy nhiên, theo TASS, kể từ đầu tháng 9/2025, Ukraine đã không nhận được tài trợ mới theo Chương trình PURL, mặc dù cần ít nhất 1 tỷ USD/tháng để được nhận nguồn cung vũ khí ổn định của Mỹ. Tại cuộc họp của nhóm liên lạc về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, một số quốc gia châu Âu cuối cùng đã công bố phân bổ quỹ mới, nhưng với ngân sách chi ra sẽ chỉ 422 triệu USD, thậm chí không đủ để trả đầy đủ cho một gói viện trợ quân sự khác, tương tự như các gói trước đó.

Nếu số tiền tài trợ này vẫn tiếp tục được duy trì, Ukraine vào năm 2025 có thể chỉ nhận được một nửa số tiền cần thiết để mua vũ khí của Mỹ (ít hơn 10 tỷ Đô la trong số 12-20 tỷ Đô la theo yêu cầu của chính quyền Ukraine).

Đồng thời, ngoài việc cung cấp vũ khí của Mỹ theo Chương trình PURL, Ukraine sẽ cần nguồn cung cấp quân sự trực tiếp từ các nước châu Âu với số lượng tương đương.

Hơn nữa, vào năm 2026 Ukraine sẽ cần hỗ trợ tài chính trực tiếp đáng kể từ bên ngoài để đảm bảo hoạt động của nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ xã hội, cụ thể cần khoảng 40-60 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2026.