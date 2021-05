Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Kỳ Sơn tiếp xúc cử tri

*Tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 17 của tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An; Vi Hòe - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn; Đinh Anh Dũng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Ngân - Phó Trưởng ban Tổ chức kiểm tra, Hội nông dân tỉnh Nghệ An; Lầu Bá Chò - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn.

*Tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Kỳ Sơn khóa XXII, tại đơn vị bầu cử số 8 gồm các ông, bà sau: Vi Hòe - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Sỹ Thắng - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Kỳ Sơn; Xã Thị Xí - Chánh Văn phòng Huyện ủy Kỳ Sơn; La Thị Huyền - Phó Chủ tịch HĐND xã Hữu Kiệm; Hồ Thị Tân - Chuyên viên BTC Huyện ủy; Vi Thị Lý - Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện; Hờ Y Chùa - Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.