Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc trực tuyến cử tri ở huyện Quỳnh Lưu

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 4 có 5 ứng cử viên, gồm các ông, bà: Phạm Phú Bình - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài Nguyên và Môi trường; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An; Lê Thị Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Thu - Chuyên viên Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, gồm các ông, bà: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Phạm Văn Giang - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Lưu; Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Sỹ Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quỳnh Lưu; Nguyễn Thị Xuân Phước - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Nghệ An.