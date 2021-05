Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tương Dương

4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương), gồm: Ông Hoàng Minh Hiếu - Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn phòng Quốc hội; ông Trần Nhật Minh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; bà Hoàng Thị Thanh Loan -Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; bà Nguyễn Thị Lương Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An.



5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 16 (gồm 16 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Tương Dương) gồm: Ông Võ Đại Dương - Phó phòng Hành chính- Tổ chức - Quản trị, Văn phòng HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương; ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Công báo, Văn phòng UBND tỉnh; ông Cao Tiến Trung - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh.

Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại huyện Tương Dương, trong đó có 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, được phép bầu 2 đại biểu; 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh được bầu 3 đại biểu. Ảnh: PH Tại hội nghị, cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Bám sát các quy định của pháp luật và đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về việc đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, công khai, bình đẳng giữa các ứng cử viên, các chương trình hành động của từng ứng cử viên đều được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.



Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện rõ mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà. Đồng thời, khẳng định sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tập hợp, kiến nghị, phản ánh đầy đủ, khách quan, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu giải quyết; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ông Hoàng Minh Hiếu - Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn phòng Quốc hội - ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày chương trình hành động. Ảnh: PH

Với vai trò, vị trí công tác là Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử huyện Tương Dương, trong chương trình hành động của mình ông Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, sẽ cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện Tương Dương hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế xã xội giai đoạn 2021-2025. Phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, gắn sản xuất nông nghiệp với phát triển nghề truyền thống và phát triển du lịch - dịch vụ, thương mại. Trong đó, tập trung quản lý tốt quy hoạch đất đai, tích cực giao đất gắn với giao rừng; thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề lao động nông thôn, tạo việc làm để xóa đói giảm nghèo; đầu tư xây dựng, kiến thiết các cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các đơn vị cấp xã…

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động. Ảnh: PH

Đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri mong muốn các ứng cử viên sẽ luôn cố gắng, nỗ lực để thực hiện chương trình hành động của mình; đồng thời thực hiện đúng vai trò, chức năng của người đại biểu dân cử, theo đuổi, bám sát để giải quyết đến cùng ý kiến kiến nghị của cử tri.

Một số cử tri đề nghị các ứng cử viên nếu trúng đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh quan tâm để Nghị quyết 88/2019/QH14 đi vào cuộc sống, giúp cho đời sống đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Tương Dương ngày càng phát triển.



Hội nghị tiếp xúc được tổ chức trong điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: PH

Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ mong muốn và đề nghị các ứng cử viên quan tâm đến vấn đề điện lưới cho bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh; quy hoạch khu dân cư tại bản Xốp Cháo; xây dựng cầu cứng vào 4 bản vùng trong của xã Lượng Minh; quan tâm nâng cấp một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện; giải quyết những vấn đề tồn đọng liên quan đến các dự án nhà máy thủy điện; có giải pháp để giúp ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương ngày càng nâng cao chất lượng, cụ thể là có chính sách xây dựng trường THPT bán trú trên địa bàn huyện…

Đại diện các ứng cử viên, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự tin tưởng của cử tri dành cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh. Đối với những vấn đề các cử tri quan tâm, mong muốn bày tỏ tại hội nghị tiếp xúc, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có trao đổi cụ thể, đồng thời cho biết các ứng cử viên xin tiếp thu đầy đủ, bằng trách nhiệm, tình cảm dành cho huyện Tương Dương sẽ cố gắng cùng với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, để xứng đáng với niềm tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân, cử tri huyện nhà. Qua đó, góp phần xây dựng huyện Tương Dương cũng như tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.