Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh vận động bầu cử tại huyện Diễn Châu

Các vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 gồm 4 ông, bà:

Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Lê Đức Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Nghệ An; Đinh Thị Kiều Trinh - Phó Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động TB&XH Nghệ An.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII thuộc đơn vị bầu cử số 8 gồm 5 ông, bà:

Nguyễn Thanh Diệp - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chu Thế Huyền - Chánh Thanh tra Tỉnh Nghệ An; Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Tỉnh Nghệ An.