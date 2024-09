Giáo dục Ứng phó bão số 3: Các trường ở Nghệ An chủ động cho học sinh nghỉ học khi mưa to Bão số 3 (bão Yagi) được dự báo có cường độ rất mạnh và khả năng cao ảnh hưởng trực tiếp đến vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Để đảm bảo an toàn, các nhà trường ở Nghệ An được chủ động cho học sinh nghỉ học.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở trực thuộc để cảnh báo về mối nguy hiểm của cơn bão này.

Ngày hôm nay, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cắt, tỉa và che chắn lại cây xanh để phòng tránh mưa bão. Ảnh: CSCC

Sở yêu cầu các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, ngập lụt để kịp thời triển khai công tác ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ". Thường xuyên giữ liên lạc với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các lực lượng cứu hộ địa phương.

Đối với các vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở, vùng thấp trũng, các vùng trên đường đến trường, học sinh phải qua cầu, ngầm, tràn không đảm bảo an toàn, các nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học tùy theo diễn biến của mưa lớn tại địa phương.

Với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú, trong trường hợp có học sinh ở lại tại trường, Sở yêu cầu các đơn vị phải quản lý chặt chẽ học sinh, tuyệt đối không để học sinh tự ý ra khỏi khu vực trường trong thời điểm mưa lớn, có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất xảy ra.

Đối với các trường thuộc hạ lưu thủy điện cần sẵn sàng các phương án ứng phó trong trường hợp nhà máy thủy điện xả lũ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các trường học trên địa bàn thị xã Hoàng Mai chủ động kiểm tra lại cơ sở vật chất để phòng tránh mưa bão. Ảnh: CSCC

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các nhà trường cần đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất các công trình trường học. Ở những nơi có nguy cơ ngập lụt cần di dời máy móc, trang thiết bị dạy học, tài liệu thư viện lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để đảm bảo an toàn tài sản. Thực hiện cắt, tỉa các cây có nguy cơ đổ, gãy; kiểm tra hệ thống phòng học, phòng chức năng, đường điện… để có các biện pháp phòng ngừa.

Các lực lượng chức năng giúp Trường Mầm non Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai) khắc phục cây đổ gãy do ảnh hưởng mưa bão. Ảnh: CSCC

Do ảnh hưởng của bão số 3, hiện nay một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa nhỏ. Vì thế, các địa phương chưa thông báo cho học sinh nghỉ học. Theo kế hoạch, ngày mai (thứ 7) học sinh vẫn đi học bình thường.

Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều phòng giáo dục và đào tạo cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của bão số 3. Trong trường hợp tối nay có mưa to, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, các trường học sẽ chủ động cho học sinh nghỉ học và sớm thông báo cho phụ huynh, học sinh trên các nhóm lớp để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.