Ứng phó với mưa lớn, nhiều thủy điện ở Nghệ An đồng loạt xả lũ

Theo Bản tin của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 8 nên trong ngày 14-15/10 khu vực Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt.