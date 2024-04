USD trượt dốc, xuống mức thấp nhất 2 tuần; Giá nhập khẩu thép HRC tăng

(Baonghean.vn) - Theo dự báo, ngày 19/4, trung du và vùng núi Nghệ An xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đồng bằng ven biển có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Các địa phương dự báo nắng nóng trên 39 độ C là Tương Dương, Kỳ Sơn, TP Vinh...