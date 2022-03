Ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua căn hộ T&T Victoria

Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch nhưng giá bất động sản, nhà ở, đất nền vẫn liên tục tăng. Theo khảo sát, giá nhà cả nước trong 2 tháng đầu năm 2022 đã tăng lên đáng kể. Cụ thể, tại khu vực TP.HCM, giá nhà đã tăng lên gần 2% so với tháng 12/2021. Trong khi đó, khu vực phía Bắc, con số này dao động từ 3 đến hơn 4,5% (tùy vào khu vực).



Khi giá nhà tăng, đồng nghĩa áp lực dành cho những ai muốn sở hữu nhà trong tương lai cũng tăng theo. Điều này đặt ra bài toán dành cho những đơn vị chủ đầu tư trong việc giúp khách hàng giảm gánh nặng tài chính khi muốn mua nhà.

Tại T&T Victoria, chủ đầu tư áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng có nhu cầu mua nhà. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị sản phẩm, 70% còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc 12 tháng.

Sở hữu vị trí đắc địa tại số 01 đường Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An, T&T Victoria đảm bảo 3 tiêu chuẩn quan trọng nhất trong việc lựa chọn nơi an cư lý tưởng như: vị trí kết nối thuận tiện đến các khu vực lân cận, tiện ích đạt chuẩn và đề cao sự riêng tư biệt lập.

Bên cạnh vị trí đắc địa, các căn hộ của T&T Victoria còn được lòng khách hàng nhờ ý tưởng thiết kế độc đáo cùng hệ tiện ích đặc quyền mà hiếm dự án nào tại Vinh có được. Mệnh danh là “ốc đảo Singapore giữa lòng thành Vinh”, T&T Victoria mang đến không gian sống xanh - sạch - hiện đại và tinh tế. Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Tân Cổ điển ấn tượng cùng thảm thực vật sinh động tạo nên điểm nhấn khác biệt cho các căn hộ của T&T Victoria.

Song hành cùng hai giá trị trên, yếu tố biệt lập riêng tư, đề cao sự an toàn an ninh tại dự án luôn khiến cư dân hài lòng. T&T Victoria được trang bị mạng lưới an ninh kỹ thuật hiện đại với hệ thống cảnh báo có độ chính xác cao, camera giám sát 24/24. Đặc biệt, nội khu được quản lý hoàn toàn bằng thẻ cư dân thông minh mang đến sự an toàn và yên tâm tuyệt đối cho cộng đồng cư dân.

Cùng với hàng loạt những dự án trọng điểm mang thương hiệu T&T Group trải dài từ Nam ra Bắc, T&T Victoria được tiếp thị và phân phối độc quyền bởi Tập đoàn Khải Hoàn Land. Được biết đến với vai trò Nhà Phát triển và Môi giới BĐS hàng đầu Việt Nam, Khải Hoàn Land sở hữu gần 40 chi nhánh quy mô tập trung trải dài từ Nam ra Bắc và hơn 5.300 K.I.S (Khai Hoan Land Investment Specialist – Chuyên gia quản lý đầu tư bất động sản) chuyên nghiệp, bản lĩnh, nhiệt huyết... Tập đoàn cũng nhận được sự đánh giá cao từ thị trường với chiến lược ứng dụng công nghệ vào bất động sản hiệu quả và thiết thực.

Kể từ khi ra mắt, các căn hộ tại T&T Victoria đã được đông đảo khách hàng đón nhận. Sau khi tiến hành bàn giao căn hộ cho cư dân sau đợt triển khai bán hàng đầu tiên hồi tháng 1/2022. Dự án sẽ tiếp tục triển khai tiếp đợt 2 với những quỹ căn đẹp cùng nhiều chính sách ưu đãi dành cho khách hàng. Tin rằng với chính sách bán hàng linh hoạt cùng các giải pháp tài chính ưu việt, các căn hộ T&T Victoria sẽ sớm tìm được các chủ nhân xứng tầm.

