Ưu tiên ban hành cơ chế, chính sách lớn, có trọng tâm, trọng điểm

(Baonghean.vn) - Theo Nghị quyết số 42/NĐ-CP và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An có 637 nghìn người thuộc 3 nhóm đối tượng: người có công; bảo trợ xã hội; người nghèo, hộ cận nghèo, với tổng số tiền hỗ trợ trên 609 tỷ đồng. Với các nỗ lực, Nghệ An phấn đấu hoàn thành việc chi trả trước ngày 30/5/2020.

(Baonghean.vn) - Sáng 5/6, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, BCH Quân sự tỉnh về thực hiện các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành.