Ủy ban Dân tộc trao quà cho người dân từng mắc Covid-19 tại miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đó là các em học sinh người dân tộc thiểu số của tỉnh Nghệ An đã đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia; là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc về nghị lực vượt khó học giỏi.

(Baonghean.vn) - Nhân chuyến thăm, làm việc tại Nghệ An, chiều 24/6, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng đã đến tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Con Cuông.

(Baonghean.vn) -Đội quân “Shipper” này gồm chiến sỹ công an, cán bộ hay giáo viên…Mỗi khi có gạo hoặc các nhu yếu phẩm đội đều có mặt. Bất kể nắng hay mưa, sáng sớm hay tối muộn họ vẫn vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận từng hộ dân để cấp phát.

(Baonghean.vn) -Ngày 16/7, đoàn công tác Sở LĐ-TB&XH Nghệ An - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh do đồng chí Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB &XH làm trưởng đoàn đã trao tặng quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của xã Lượng Minh do Tổ chức Zhishan Foudation Taiwan tài trợ.