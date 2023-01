Ủy ban Đoàn kết Công giáo thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 9/1, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh do linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh, linh mục Nguyễn Đăng Điền bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh trong năm qua và khẳng định Ủy ban Đoàn kết Công giáo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Linh mục Nguyễn Đăng Điền trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo của bà con giáo dân thời gian qua; Đồng thời, bày tỏ mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, thấu hiểu và sẻ chia đối với sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân cũng như hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, linh mục Nguyễn Đăng Điền gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An; chúc toàn tỉnh bước sang năm Quý Mão 2023 tiếp tục đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy và Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và lời chúc mừng của linh mục Nguyễn Đăng Điền cùng các thành viên trong đoàn.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh đã chủ động ban hành, thực hiện các kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Nghệ An hoàn thành 27/28 chỉ tiêu năm 2022; công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Trong kết quả chung trên có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo tỉnh nhà.

Ghi nhận và cảm ơn bà con giáo dân vì những đóng góp trên nhiều lĩnh vực, các đồng chí lãnh đạo tỉnh khẳng định, tỉnh luôn tạo điều kiện để bà con Công giáo được sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật; tích cực hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời mong muốn, thời gian tới bà con tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua với tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Đặc biệt, tiếp tục xây dựng và củng cố tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trên khắp địa bàn tỉnh, có niềm tin vào nhau và cùng mục tiêu chung xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp bước sang năm mới 2023 và đón Tết cổ truyền Quý Mão của dân tộc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trân trọng gửi tới linh mục Nguyễn Đăng Điền, các thành viên trong đoàn và đồng bào Công giáo tỉnh nhà dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an lành, thịnh vượng.