Thời sự Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 – 2027 tổ chức hội nghị lần thứ VII Sáng 8/8, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 để triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2025 và hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Thường trực Ủy ban Đoàn kết Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tích cực tham gia nhiều phong trào thiết thực

Tại hội nghị, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiến hành hiệp thương cử bổ sung ông Phê-rô Hoàng Nguyễn Trọng Dũng – Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh vào Ủy viên Thường trực Ủy ban Đoàn kết Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Phê-rô Hoàng Nguyễn Trọng Dũng – Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh được cử bổ sung vào Ủy viên Thường trực Ủy ban Đoàn kết Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ảnh: Mai Hoa

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức quyên góp hỗ trợ người dân miền Tây Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ vào hồi cuối tháng 7/2025 vừa qua. Tổng số tiền ủng hộ tại hội nghị hơn 37,5 triệu đồng.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An quyên góp hỗ trợ người dân miền Tây Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Ảnh: Mai Hoa



Hội nghị dành thời gian đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo 6 tháng đầu năm 2025. Nổi bật là phong trào đồng bào Công giáo đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Bà con giáo dân đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất thâm canh, đưa vào sử dụng các loại cây trồng, vật nuôi, giống mới có năng suất và giá trị kinh tế cao, qua đó, nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất.

Linh mục Giu se Phan Văn Thắng – Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mai Hoa



Hoạt động kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ cũng được bà con tích cực đầu tư phát triển. Nhờ đó, tỷ lệ hộ khá, hộ giàu trong cộng đồng Công giáo tăng lên và hộ nghèo, cận nghèo giảm.

Ông Nguyễn Văn Chỉnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Mai Hoa



Cùng với phát triển kinh tế, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh và bà con giáo dân trong tỉnh tích cực tham gia đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự tại từng địa phương, khu dân cư; góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng quê, xứ đạo, giáo họ ngày càng khang trang, sạch đẹp và văn minh.

Ông Nguyễn Văn Hanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh điều hành thảo luận. Ảnh: Mai Hoa



Các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân cũng đồng lòng hưởng ứng các chương trình, cuộc vận động, phong trào an sinh xã hội với tổng nguồn đóng góp hơn 6,8 tỷ đồng để xây dựng, tu sửa các công trình phúc lợi; ủng hộ xây dựng, tu sửa hàng nghìn ngôi nhà ở và đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Lê Công Khanh – Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, Chuyên viên Ủy ban MTTQ xã Đại Đồng tham luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa



Làm tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với giáo dân

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đề ra yêu cầu tiếp tục là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào công giáo, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong đồng bào công giáo gắn kết với khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng ban Dân tộc, tôn giáo và các Hội quần chúng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tăng cường tuyên truyền, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo; nhân rộng các mô hình “Giáo họ bình yên”, “Giáo họ sống tốt đời, đẹp đạo”, giữ gìn bảo vệ môi trường…

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bên cạnh đánh giá cao hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh và phong trào thi đua của đồng bào công giáo trong 6 tháng đầu năm 2025, ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng ban Dân tộc, tôn giáo và các Hội quần chúng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa



Tích cực vận động các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân tham gia tích cực các phong trào thi đua thi đua yêu nước; tăng cường lắng nghe và phản ánh kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của đồng bào giáo dân đến với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết. Đồng thời, quan tâm kiện toàn tổ chức khi dừng hoạt động chính quyền cấp huyện, đảm bảo phát huy tốt vai trò hoạt động của mình.