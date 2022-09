Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội giám sát tại các đơn vị, doanh nghiệp ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 15/9, Đoàn Giám sát Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại làm Trưởng đoàn có cuộc giám sát tại một số đơn vị, công ty, doanh nghiệp trên tỉnh Nghệ An về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đoàn có cuộc làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Với chức năng là đầu mối kết nối cung - cầu lao động của tỉnh, thời gian qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An đã thực hiện nhiều giải pháp, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động có hiệu quả.

Ngoài việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác kịp thời tới người lao động, doanh nghiệp, Trung tâm hỗ trợ các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực đào tạo đúng ngành nghề, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Năm 2022, Trung tâm đã tổ chức làm hồ sơ cho 1.070/1.115 người lao động trúng tuyển, làm hồ sơ dự tuyển; tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc cho 300 lao động ngành nông nghiệp và ngành ngư nghiệp.

Đồng thời thông tin rộng rãi về chương trình đưa thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản được thực hiện theo Thỏa thuận giữa Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Tổ chức Phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan), chương trình điều dưỡng viên sang làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An đề nghị Bộ Lao động Thương binh và xã hội tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tư vấn việc làm, dạy nghề và đặc biệt là tổ chức tập huấn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin đến hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, sàn giao dịch việc làm trực tuyến, phát triển mạng thông tin việc làm, đồng bộ cơ sở dữ liệu người tìm việc, việc tìm người của Trung tâm dịch vụ việc làm và của hệ thống an sinh xã hội tỉnh.

Đơn vị cũng đề nghị phía Hàn Quốc xử phạt nghiêm đối với lao động vi phạm hợp đồng, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và doanh nghiệp sử dụng lao động này nhằm giảm thiểu số lao động hết hạn hợp đồng trốn ở lại Hàn Quốc…

Tiếp đó, Đoàn giám sát đã có cuộc làm việc các công ty hoạt động về lĩnh vực xuất khẩu lao động: Công ty cổ phần nhân lực quốc tế Kaizen, Công ty cổ phần Thương mại Phúc Chiến Thắng.

Cùng ngày, Đoàn giám sát đã làm việc với Công ty Cổ phần may Minh Anh - Kim Liên trực thuộc Công ty cổ phần may Minh Anh Nghệ An thuộc Mian Group là dự án do người Nghệ An ở nước ngoài là ông Nguyễn Đình Sinh quê ở xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, sinh sống ở Cộng hòa Liên bang Đức về đầu tư tại quê hương.

Công ty Minh Anh Nghệ An hoạt động trên nhiều lĩnh vực (may mặc, thời trang, khách sạn, du lịch, bất động sản. Minh Anh Nghệ An hoạt động trên lĩnh vực may mặc, với hệ thống 3 nhà máy tại Nghệ An: Minh Anh - Kim Liên; Minh Anh - Đô Lương; Minh Anh - Tân Kỳ với tổng số lao động hiện tại là hơn 10 nghìn, tạo việc làm ổn định cho lao động với thu nhập từ 7,5 - 15 triệu/tháng.

Tại các cuộc làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã tiếp thu ý kiến đề xuất của các đơn vị, doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan./.