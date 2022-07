Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Tin mới

Nghị sĩ Đức hối thúc châu Âu chuẩn bị cho việc giải thể NATO (Baonghean.vn) - Các nước châu Âu cần khắc phục mong muốn đối đầu và chấm dứt tư duy khối để duy trì hòa bình, an ninh và ổn định. Đó là ý kiến do nghị sĩ Sevim Dagdelen từ đảng Cánh tả nêu ra trong cuộc phỏng vấn của tờ Global Times.

Thị xã Cửa Lò, Anh Sơn, Quế Phong tổ chức kỳ họp HĐND quyết định nhiều nội dung quan trọng (Baonghean.vn) - Ngày 18/7, HĐND các địa phương: Thị xã Cửa Lò, Anh Sơn, Quế Phong khai mạc kỳ HĐND cấp huyện, thị nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Nếu một mai con thi trượt... (Baonghean.vn) - Nếu một mai con thi trượt thì hãy nói với con rằng: Không sao đâu, cuộc đời này còn rất nhiều lựa chọn! Bởi một kỳ thi không đủ để đánh giá con giỏi giang hay kém cỏi.

Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm việc tại huyện Nam Đàn (Baonghean.vn) - Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đền Chung Sơn, Đình Hoành Sơn. Đoàn đã đến khảo sát về thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH 14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Trường Tiểu học Làng Sen.

Cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' trong tình hình mới (Baonghean.vn) - Sáng nay (18/7), Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Nghệ An tổ chức họp cho ý kiến về Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3 lớp thứ hai năm 2022 (Baonghean.vn) - Sáng 18/7, tại Trung đoàn 764, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3 - lớp thứ hai năm 2022.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An bàn giao hài cốt liệt sĩ cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc về quê hương (Baonghean.vn) - Sáng 18/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hưng Dũng (TP Vinh) và Nghĩa trang liệt sĩ khối 3 (Hưng Nguyên), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An phối hợp với cấp ủy chính quyền thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên cùng thân nhân gia đình liệt sĩ tổ chức cất bốc và tiễn đưa 4 hài cốt liệt sĩ là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, đã hy sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An về quê hương.

Kết quả triển khai chuyển đổi số tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm (Baonghean.vn) - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 501/BC-UBND ngày 12/7/2022 về Kết quả triển khai chuyển đổi số tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2022, trong đó, nêu rõ kết quả triển khai 22 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022 theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chuyện về liệt sĩ người Nghệ An hy sinh ở nhà giàn DK1 (Baonghean.vn) - Trong 11 liệt sĩ hy sinh tại nhà giàn DK1, có một liệt sĩ quê hương xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Liệt sĩ Dương Văn Bắc đã ghi vào sổ truyền thống của DK1 dòng mực đỏ. Anh đã ra đi, để lại người vợ trẻ cùng 2 con trai nhỏ bé. Chị Vương Thị Trâm luôn tự hào về chồng, hai con trai luôn tự hào về bố.

Giá lợn hơi bật tăng cao, người chăn nuôi Nghệ An tích cực tái đàn (Baonghean.vn) - Sau một thời gian dài loanh quanh ở mức 55.000 đồng/kg, giá lợn hơi đã bật tăng trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi leo thang. Giá lợn tăng cao, người dân bắt đầu có lãi và phấn khởi tái đàn…

Thời cơ bứt tốp của Sông Lam Nghệ An (Baonghean.vn) - Đang có đà tâm lý thuận lợi sau 2 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà trước CLB TP.Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khán giả xứ Nghệ rất mong các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tranh thủ bứt tốp.

Nghệ An: Chủ tịch xã báo cáo sai sự thật trước tòa khiến nhiều hộ dân thiệt thòi (Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND xã Nghi Yên (Nghi Lộc) đã gửi báo cáo sai sự thật với tòa án, khiến nhiều hộ dân bị thiệt thòi, lâm vào cảnh mất đất. Nhiều năm nay, các hộ dân đã phải gửi hàng loạt lá đơn khiếu nại.

Vì sao số người đi làm hộ chiếu phổ thông mới tăng đột biến? (Baonghean.vn) - Việc Bộ Công an ngừng cấp hộ chiếu mẫu cũ để triển khai cấp hộ chiếu mẫu mới từ ngày 1/7 là một trong những lý do khiến những ngày qua tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh luôn trong tình trạng “quá tải”.

Nga tăng cường các hoạt động quân sự tại Ukraine Một quan chức quân đội Ukraine cho rằng, Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công ở Ukraine, sau khi Nga tuyên bố các lực lượng nước này sẽ tăng cường các hoạt động quân sự ở tất cả các khu vực “diễn ra chiến dịch quân sự”.

Hôm nay, Việt Nam và Lào tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lễ kỷ niệm được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam và Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany.

Lan Phương hé lộ cảnh cuối của Khánh trong 'Thương ngày nắng về' Sau khi các thành viên trong ê-kíp đoàn phim đồng loạt chia sẻ ảnh hậu trường đóng máy "Thương ngày nắng về", Lan Phương mới bày tỏ cảm xúc và hé lộ hình ảnh về Khánh.

Nỗ lực đưa dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt sớm về đích (Baonghean.vn) - Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 do Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) làm chủ đầu tư. Những ngày tháng 7 này, các mũi thi công đang đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Lời khai của nghi can sát hại nữ chủ tiệm thẩm mỹ Với ý định cướp tài sản để mua ma tuý, Thắng đã xuống tay sát hại nữ chủ tiệm thẩm mỹ rồi bỏ trốn.

HLV Kiatisuk tiết lộ về chấn thương của Công Phượng; Tuyển nữ Việt Nam trắng tay ở AFF Cup 2022 (Baonghean.vn) - HLV Kiatisuk tiết lộ về chấn thương của Công Phượng; Tuyển nữ Việt Nam trắng tay ở AFF Cup 2022; MU chính thức chiêu mộ "bom tấn" 67 triệu euro... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Thí sinh đến từ Bắc Ninh đoạt giải Quán quân Sao Mai xứ Nghệ 2022 (Baonghean.vn) - Tối 17/7, tại sân khấu ngoài trời ở xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) diễn ra Vòng Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai xứ Nghệ 2022 do Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV. Thí sinh Tạ Minh Mẫn đến từ Bắc Ninh được trao giải Quán quân.

Phát hiện người đàn ông tử vong ở tư thế treo cổ trong rừng (Baonghean.vn) - Người dân địa phương tá hỏa phát hiện anh T. tử vong ở tư thế treo cổ trong rừng, sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Nhìn lại vòng 7 V.League 2022: Ấn tượng Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An (Baonghean.vn) - Vòng đấu này Hà Nội FC nghỉ thi đấu, chủ nhà Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh đã nhận thất bại. Ấn tượng nhất phải kể đến 2 chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai 4-0 CLB TP. Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/7 (Baonghean.vn) - Các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh; 1.500 người tham gia chương trình hiến máu tình nguyện 'Giọt hồng Xứ Nghệ" lần thứ X... là những thông tin nổi bật ngày 17/7.

Thành ủy Vinh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Baonghean.vn) - Ngày 17/7, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Vinh dẫn đầu đoàn cán bộ đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt Lào và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Nhan sắc xinh đẹp của Nông Thúy Hằng - mỹ nhân Tày đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Tân Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng sở hữu chiều cao 1,72m cùng số đo 3 vòng 87-62-91cm. Nhan sắc xinh đẹp, lôi cuốn, người đẹp dân tộc Tày đời thường khiến người đối diện khó rời mắt.